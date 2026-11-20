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Poketino i njegovi igrači jasno su se videli na snimku, koji je iz više uglova i sa različitih udaljenosti napravljen iznad trening centra Mančester junajteda u Karingtonu.

Operater drona izvinio se i kasnije uklonio snimak, a izvori su za Bi-Bi-Si (BBC) rekli da insistiraju na tome da nije bilo bezbednosnog propusta i da ne nameravaju da pokrenu pravni postupak.

Iraola je rekao da mu je u četvrtak poslat snimak od 12 minuta, tri dana pre gostovanja Junajteda na Enfildu u utakmici Premijer lige.

"Najvažnije je to što ovako nešto ne bi smelo da bude legalno. Dogodilo se Junajtedu, ali moglo bi da se dogodi i meni. ;Juče, kada je Skaj imao pristup našem treningu i snimao 15, 20 minuta, moglo se videti ko je trenirao, a ko nije", rekao je Iraola.

"Nije stvar u prednosti koju neko može da stekne. Problem je u tome što neko uopšte može da uradi tako nešto. Postoji razlog zbog kojeg treniramo iza zatvorenih vrata, neke stvari moraju da se poštuju. Mislim da to nije u redu ni prema jednom klubu", dodao je španski trener.

Na snimku se vidi kako 10 igrača direktno rade sa bivšim selektorom reprezentacije SAD Poketinom, mada je malo verovatno da će svi oni biti u startnoj postavi za nedeljnu utakmicu.

"Već smo igrali jedni protiv drugih i naravno imamo mnogo njegovih utakmica u Premijer ligi koje možemo da analiziramo. ;Možemo da pogledamo i utakmice iz SAD, ali oni imaju malu prednost jer nemamo dovoljno informacija da se pripremimo za njih. Mogu da se odluče za različite opcije, a mi iskreno ne znamo šta će trenutno izabrati", rekao je Iraola.

Iraola je rekao da očekuje da će Junajted biti dobro pripremljen, s obzirom na to da su Poketinovi pomoćnici doputovali u Englesku i radili sa igračima pre nego što je on doputovao u Englesku, u sredu.

"Oni imaju tu prednost jer ne znamo tačno šta da očekujemo ili bar nemamo informacije kakve imamo o drugim protivnicima. ;Posebno će početak utakmice biti važan. Moraćemo da se prilagodimo određenim stvarima, ali veoma dobro poznajemo njihove igrače", dodao je Iraola.

Liverpul je četvrti na tabeli, čak 14 mesta ispred Mančester junajteda.

Liverpul nije pobedio Mančester junajted na Enfildu u poslednje tri sezone, a već su izgubili na svom terenu od Arsenala i Mančester sitija.

"Ne postoje mnogo veće utakmice od ove. Srećan sam što sam ovde i što imam privilegiju da budem deo ovakvih utakmica. ;Moramo da budemo svesni značaja ovog meča. Mnogo je faktora koji ga čine posebnim. Oni imaju novog trenera, a pred nama su novi izazovi. Ova utakmica nam je važna iz mnogo različitih razloga", rekao je Iraola.

"Želimo da popravimo formu kod kuće. Na gostovanjima smo bili veoma dobri, ali kod kuće nismo, a prvu priliku da to promenimo imamo u nedelju protiv Junajteda", naveo je on.

(Beta)