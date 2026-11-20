Slušaj vest

Fernandeš je odbio drugu ponudu Junajteda za novi ugovor, pa je njegova budućnost na Old Trafordu neizvesna.

On je prošle sezone imao uspešnu godinu, osvojio je nagrade za najboljeg igrača Premijer lige u izboru Udruženja profesionalnih fudbalera (PFA), najboljeg fudbalera godine u izboru Udruženja fudbalskih novinara (FWA), kao i za najboljeg igrača Mančester junajteda.

Ove sezone nije uspeo da ponovi takve partije, a neizvesnost oko njegove dugoročne budućnosti dodatno komplikuje situaciju.

Upitan o Fernandešu, Poketino je na prvoj konferenciji za novinare kao trener Mančester junajteda, rekao da je kapiten značajan, ali nije iznosio dodatne detalje o situaciji sa ugovorom.

"Bruno je naš kapiten i mislim da je veoma važan igrač, ali svi igrači moraju da osećaju da su važni, od vrha do dna, odnosno od dna do vrha. Bruno je naš kapiten i veoma važan igrač. Mislim da ćemo kasnije imati vremena da razgovaramo o stvarima koje me pitate", rekao je Poketino, preneo je Skaj.

Bruno Fernandeš Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Poketino je do sada bio selektor SAD, a prošle sedmice je potpisao ugovor sa Mančester junajtedom do juna 2029. godine i zamenio otpuštenog Majkla Kerika.

Govoreći o svojoj ulozi u klubu, Poketino je nagovestio da želi da učestvuje u donošenju ključnih odluka o formiranju igračkog kadra, iako je imenovan za glavnog trenera, a ne menadžera.

Razlika između te dve funkcije često je bila predmet rasprave u Junajtedu, posebno zbog promena u klupskoj strukturi zaduženoj za fudbalska pitanja, ali Poketino je jasno stavio do znanja da njegove obaveze ne obuhvataju samo izbor tima i pripremu za utakmice.

"Znam da sam glavni trener. Ja sam taj koji će odlučiti o sastavu za nedelju i izabrati startnih 11. ;Ja ću odlučivati o izmenama i naravno u budućnosti bih želeo da učestvujem u svim važnim odlukama koje se budu donosile u vezi sa igračkim kadrom", naveo je on.

Poketino je dodao da uticaj koji trener ima ne zavisi nužno od naziva njegove funkcije, već od strukture kluba i odnosa između različitih sektora.

"Ponekad sam mnogo bolje radio kao glavni trener ili trener nego kao menadžer. ;To što ste menadžer ne znači nužno da donosite sve odluke. Možda ste trener, a imate veća ovlašćenja u odlučivanju. To zavisi od strukture, komunikacije i odnosa sa svim sektorima", rekao je argentinski stručnjak.

On je odgovarao i na pitanja o statističkim pokazateljima trčanja igrača Junajteda, koji su bili predmet kritika tokom perioda kada je Kerik vodio ekipu ove sezone.

Poketino nije želeo da ulazi u poređenja niti da donosi zaključke isključivo na osnovu brojki i rekao je da se statistika mora posmatrati u širem kontekstu igre i taktičkih zahteva.

"Kada smo došli, zatekli smo grupu igrača kojima predlažemo da igraju fudbal kakav smatramo da treba da igraju. ;Da budu hrabri, da igraju kao Mančester junajted, znam da je to važno, i mislim da je poenta u tome da im predstavimo tu ideju, da je prihvate i da pokušaju da je sprovedu na terenu", naveo je on.

"Ali vidim da je to rasprava u koju ne želim da ulazim jer mislim da ne možemo da govorimo o stvarima bez konteksta. Podaci se moraju posmatrati u kontekstu. ;Ako brojke ne stavite u kontekst, veoma je opasno govoriti o njima, a mislim da je njima lako manipulisati", dodao je Poketino.

Poketino je ipak priznao da statistika može da ukaže na ono što se dešava na terenu i rekao je da će poboljšanje brojki biti jedan od prioriteta tokom njegovog mandata.

"Naravno, nismo ovde da bismo kritikovali bilo šta. Ovde smo da zajedno sa igračima i klubom izgradimo nešto, da pružamo dobre igre i pobeđujemo u utakmicama", dodao je Poketino.

Posle 10 kola u Premijer ligi Mančester junajted je u zoni ispadanja, na 18. mestu sa osam bodova.

Junajted će u nedelju igrati na Enfildu protiv Liverpula.

(Beta)