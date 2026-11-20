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Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo postigao je 986. gol u profesionalnoj karijeri na utakmici Al Nasra protiv Al Ahlija u saudijskoj Pro ligi, čime je nastavio pohod ka istorijskoj granici od 1.000 pogodaka.

1/4 Vidi galeriju Nova frizura Kristijana Ronalda Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Četrdesetjednogodišnji Portugalac zatresao je mrežu na svom prvom nastupu nakon završetka reprezentativne karijere, a pogodak je stigao posle odlične timske akcije.

Ronaldo se našao na pravom mestu i iskoristio asistenciju Samua Koste, donevši prednost Al Nasru.

Ronaldo je zatresao je mrežu na svom prvom nastupu nakon završetka reprezentativne karijere, a pogodak je stigao posle odlične timske akcije. Našao se na pravom mestu i iskoristio asistenciju Samua Koste, donevši prednost Al Nasru.

Ipak, samo nekoliko minuta nakon što se upisao u strelce, Portugalac je propustio veliku priliku da dodatno popravi svoj učinak.

Al Nasr je dobio jedanaesterac, Ronaldo je preuzeo odgovornost, ali je njegov udarac završio na stativi.