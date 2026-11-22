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Fudbal
CRNO-BELI U LOZNICI ŽELE DA NAPLATE DUGOVE: Gde i kad možete da gledate meč IMT - Partizan
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Fudbaleri Partizana od 15 časova gostuju IMT-u u Loznici u okviru 16. kola Super lige Srbije.
IMT je uoči ovog kola na četvrtom mestu sa 23 boda, dok je Partizan deseti sa 17 bodova.
Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Biće ovo prilika da se crno-bele osvete za poraz u Humskoj u prvom delu sezone kada su gosti slavili sa 2:1. Ujedno bi se Partizan time dodatno primakao borbi za mesto koje vodi u Evropu naredne sezone.
Prenos utakmice iz Loznice je na TV Arena Premium 1.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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