Slušaj vest

Filip Kostić obeležio je srpski okršaj u holandskoj Erediviziji!

Iskusni reprezentativac Srbije postigao je spektakularan gol za PSV na gostovanju NEC-u, čiji dres nosi Dušan Tadić, a njegov pogodak bio je najava ubedljive pobede ekipe iz Ajndhovena - 4:1!

Igrao se 14. minut kada je Kostić pokazao kakva levica ga krasi. Posle napada PSV-a i odbijene lopte u kaznenom prostoru, Sven Majnans je uposlio srpskog fudbalera, koji je sa distance raspalio levom nogom i pogodio donji desni ugao gola NEC-a. Golman Gonzalo Kretas ostao je nemoćan, a lopta se zakoprcala u mreži!

1/5 Vidi galeriju Filip Kostić Foto: Peter Lous / DeFodi Images / Profimedia, Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bio je to prvi Kostićev pogodak u dresu PSV-a, i to kakav! Srbin je na najbolji način iskoristio priliku i stavio pečat na važan trijumf svog tima.

Zanimljivo je da je sa druge strane bio Dušan Tadić. Kapiten Srbije odigrao je svih 90 minuta za NEC, ali nije uspeo da spreči poraz svog tima. Tako je mali srpski derbi pripao Kostiću, koji je upravo svojim golom otvorio put ka ubedljivom slavlju PSV-a.

Gosti su prednost udvostručili u 24. minutu, kada je Ivan Perišić bio precizan sa penala, a pred odlazak na odmor Ahmetčan Kaplan je zatresao sopstvenu mrežu. Tačku na pobedu PSV-a stavio je Ruben van Bomel u 64. minutu, dok je Brajan Linsen u 73. postigao utešni pogodak za domaćina.

PSV je tako slavio sa 4:1 i učvrstio se na prvom mestu tabele holandskog prvenstva, dok je NEC ostao na 11. poziciji.