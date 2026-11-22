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Umesto da se veče pamti samo po velikom trijumfu i osvajanju trofeja, navijače Boke Juniors zabrinule su scene koje su usledile posle finala Kopa Sudamerikane!

Kapiten argentinskog velikana Leandro Paredes iznenada se onesvestio tokom televizijskog intervjua, samo nekoliko trenutaka nakon što je sa saigračima proslavio pobedu nad Atletiko Mineirom od 2:0!

Paredes je razgovarao sa novinarom Markelom Benedetom za televiziju "DSports", a u početku je delovao dovoljno prisebno da govori o velikom uspehu svog tima.

"Srećan sam, srećan... Malo je reči kojima mogu da opišem ovo što proživljavam. Zahvalan sam svima", rekao je Argentinac.

Kada ga je novinar pitao šta mu prolazi kroz glavu posle osvajanja trofeja, Paredes je uspeo da izgovori da sada želi da uživa sa saigračima i zahvali im se na svemu što su zajedno prošli. Međutim, u sledećem trenutku zatvorio je oči i srušio se na zemlju!

Novinar je odmah pokušao da ga zadrži, ali nije uspeo da spreči pad. Ljudi iz Boke i organizacije takmičenja pritrčali su da pomognu fudbaleru, koji je nekoliko minuta ostao na zemlji. Nakon ukazane pomoći Paredes se oporavio i potom uz pratnju otišao u svlačionicu.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da Paredes nije bio u najboljem stanju ni tokom same utakmice. Kapiten Boke teško je podnosio napore, a zbog iscrpljenosti je zatražio izmenu već u 58. minutu, kada ga je zamenio Tomas Belmonte.

Njegovi saigrači pokušavali su da ga rashlade na klupi, koristili su peškire i led, a u jednom trenutku su mu hladili vrat i potiljak. Prema pisanju argentinskog "Klarina", uslovi u Barankilji bili su izuzetno teški – osećaj temperature dostizao je gotovo 39 stepeni zbog velike vlažnosti vazduha.

Dodatni problem predstavljao je i fizički napor posle povratka na teren. Paredes se, prema izveštajima, nedavno oporavio od povrede mišića, a u finale je ušao posle ubrzanog procesa oporavka.

1/5 Vidi galeriju Leandro Paredes Foto: Luis Acosta / AFP / Profimedia, Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia, Pablo VERA / AFP / Profimedia

Stigle dobre vesti

Ipak, najvažnije je da su ubrzo stigle ohrabrujuće informacije. Argentinski mediji preneli su da je Paredes nakon ukazane pomoći bio dobro, a novinar koji ga je intervjuisao potvrdio je da je fudbaler otišao u svlačionicu sopstvenim snagama.

Trener Boke Rodolfo Aruab arena rekao je da je primetio da se njegov kapiten osećao loše još pred kraj prvog poluvremena, ali je pohvalio njegovu iskrenost jer je sam zatražio izmenu kada je shvatio da više ne može da izdrži napor.

Boka je tako pobedom od 2:0 nad Atletiko Mineirom osvojila Kopa Sudamerikanu, ali je slavlje obeležila i scena koja je na trenutak bacila senku na veliki uspeh argentinskog kluba.