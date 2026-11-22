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Crvena zvezda ozbiljno je zagrizla za jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera u regionu!

Na meti crveno-belih nalazi se Matej Deket, 17-godišnji napadač banjalučkog Borca, a prema informacijama koje stižu iz Bosne i Hercegovine, klub sa Marakane spreman je da za njegov potpis izdvoji čak milion i po evra!

Kako ekskluzivno prenosi portal SportSport.ba, Zvezda je pripremila ponudu vrednu oko 1.500.000 evra, ali to nije sve! Beograđani su, navodno, spremni da Borcu ustupe i 30 odsto od naredne prodaje mladog fudbalera, što bi Banjalučanima moglo da donese dodatnu zaradu ukoliko Deket jednog dana napravi veliki transfer.

U paketu je, prema istim informacijama, i mogućnost da talentovani napadač ostane u Borcu na pozajmici do kraja sezone, a da se potom preseli u Beograd. Zvezda bi tako dobila jednog od najperspektivnijih igrača regiona, dok bi mladi fudbaler nastavio da skuplja seniorsko iskustvo u poznatom okruženju.

1/5 Vidi galeriju Matej Deket Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia, SIMENSEN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, posao još nije završen. Konačna odluka zavisiće od Borca, samog igrača i njegove porodice, a u priči se kao važan faktor pominje i poznati fudbalski agent Endi Bara.

Deket je ove sezone skrenuo pažnju na sebe odličnim partijama u dresu Borca, na 23 utakmice postigao je sedam golova, a ukupno je u seniorskoj karijeri na 45 nastupa 12 puta tresao mrežu rivala. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni kod selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, koji ga je priključio seniorskoj reprezentaciji.

Interesovanje za mladog napadača nije novo. Ranije su se kao zainteresovani klubovi pominjali Salcburg i Tvente, dok su mediji iz Rumunije pisali i o interesovanju tamošnjih klubova. Njegova tržišna vrednost na Transfermarktu procenjuje se na oko 800.000 evra, ali Borac bi, sudeći po navodima o ponudi Zvezde, mogao da dobije znatno više.

Posebno je zanimljivo što se Zvezda za Deketa interesovala i ranije, ali tada do realizacije nije došlo. Sada se, prema informacijama iz BiH, priča ponovo zahuktala, a na Marakani navodno žele da posao završe već u januarskom prelaznom roku.

Hoće li Zvezda uspeti da pobedi konkurenciju i dovede bisera iz Banjaluke? Naredni dani mogli bi da donesu mnogo jasniju sliku o jednom od najzanimljivijih transfera koji se najavljuju u regionu.