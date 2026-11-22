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Lionel Mesi našao se u centru skandala nakon što je u porazu Inter Majamija od Kolumbus Krua napravio potez koji je izazvao lavinu reakcija u američkoj javnosti!

Argentinski as potpuno je izgubio živce u finišu prvog poluvremena. Dok se spremao da izvede aut, ispred njega se našao napadač Kolumbusa Gonzalo Tapija, koji je pokušavao da ga spreči da brzo nastavi igru.

Mesi je najpre loptu prislonio uz lice protivnika, a zatim, kada je Tapija pokušao da blokira izvođenje, iz neposredne blizine bacio loptu pravo u njegovu glavu! Čileanac je odmah pao na teren, a snimak ovog nesvakidašnjeg poteza brzo se proširio društvenim mrežama.

Sudija Alen Čepmen pokazao je obojici po žuti karton, ali je odluka da Mesi ne bude isključen izazvala ozbiljne polemike. Trener Kolumbusa Loren Kurtoa smatrao je da je argentinski fudbaler morao da dobije crveni karton.

"Svi znaju da je zaslužio više od žutog kartona. Zaista je tužno", poručio je Kurtoa nakon utakmice.

Sudija Čepmen kasnije je objasnio svoju odluku, ističući da je upotrebljena sila bila zanemarljiva i da incident nije dostigao nivo nasilničkog ponašanja koji bi zahtevao direktan crveni karton.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Screenshot

Zanimljivo je da je Inter Majami u tom trenutku već igrao sa desetoricom, pošto je Gonzalo Luhan ranije isključen. Kolumbus je vodio 1:0, a do kraja meča potpuno je dotukao domaćina i slavio sa ubedljivih 3:0.

Tapija je najpre pogodio iz penala, potom je Taha Habrun povećao prednost, a Čileanac je drugim golom postavio konačan rezultat. Tako je Mesi, umesto da bude u centru pažnje zbog fudbalske magije, završio u žiži zbog poteza koji bi mogao dugo da se prepričava.

Inter Majami sada je pod velikim pritiskom, jer u narednom meču u gostima mora da pobedi Kolumbus kako bi izborio odlučujući treći duel i ostao u borbi za titulu.