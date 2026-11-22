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Futsaleri Crvene zvezde nastavili su sa fenomenalnim partijama u Prvoj ligi Srbije ove sezone.

Crveno-beli su odigrali još jedan sjajan meč i derbi protiv aktuelnog šampiona Srbije, ekipe Loznica Grad, rešili su u svoju korist rezultatom 2:0.

Meč je odigran u hali "Lagator" u Loznici i već od samog starta bilo je jasno da nas čeka velika borba. Puno trčanja, duela i borbe moglo je da zadovolji publiku koja je došla u halu, iako je termin derbija bio na veliku srpsku slavu, Aranđelovdan, pa smo sigurni da bi i poseta bila veća da je susret zakazan u nekom drugom terminu.

Na prvi gol čekalo se do osmog minuta, kada je Milorad Bojić izveo minijaturu ispred gola Loznice, sjajnim driblingom izbacio je čuvara i rutinski ubacio loptu u mrežu. Ovim rezultatom otišlo se na odmor, a u drugom poluvremenu stigla su i nova uzbuđenja.

1/4 Vidi galeriju Loznica Grad - Crvena zvezda 0:2 Foto: Privatna arhiva

Loznica je pokušavala da se vrati, ali je maestralni Nikola Josimović zazidao svoj gol i spektakularnim odbranama dovodio je do ludila domaće futsalere i navijače, a crveno-bele je održavao u vođstvu. Imala je i Zvezda svoje šanse u drugom poluvremenu, nije ih koristila i ušli smo u neizvesnu završnicu.

Domaćin je krenuo sa pet igrača u polju, išao je na sve ili ništa i dobio je - ništa! Aleksandar Pavlović je golom sa svoje polovine u poslednjim trenucima utakmice povisio na 2:0 i doneo Zvezdi nova tri boda i osigurao prvo mesto na tabeli pred večiti derbi koji je na programu u sledećem kolu.

U ostalim utakmicama ove runde Vojvoodina je slavila protiv MB Namenske u Lučanima sa 10:0, Vinter Sport je savladao Ekonomac u Kragujevcu sa 3:0, a jedini domaćin koji se radovao bio je Novi Pazar koji je bio bolji od Vranja u dvorani "Pendik" sa 2:1. U ponedeljak je na programu još jedan derbi između Partizana i Smedereva.

Stanje na tabeli je sledeće: 1. Crvena zvezda 21, 2. Partizan 16, 3. Vinter Sport 14, 4. Smederevo 13, 5. Vojvodina 13, 6. Loznica Grad 10, 7. MB Namenska 9, 8. Novi Pazar 6, 9. Vranje 4 i 10. Ekonomac 2.

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