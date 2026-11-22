IMT - PARTIZAN: Crno-beli na teškom gostovanju! Može li četa Aleksandra Stanojevića do pobede? Poznati su sastavi oba tima!
Fudbaleri Partizana gostuju ekipi IMT-a u meču 16. kola Super lige Srbije koji je na programu u nedelju od 15 časova.
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Uživo prenos:
Minut ćutanja
Utakmica u Loznici je počela minutom ćutanja u čast legende Partizana Dževada Prekazija.
Prekazi je preminuo 8. novembra u 70. godini.
1. poluvreme
Partizan igra u tradicionalnim crno-belim dresovima, IMT je u kompletno crvenoj opremi.
Sastavi
Sudija: Milan Mitić
Stadion: Lagator, Loznica
IMT: Čančarević – Kasas, Tiendrebeogo, Sedlar, Sisako, Martos – Kiankuaulua, Novičić, Mitić, Glišić – Agova. Trener: Zoran Popović.
PARTIZAN: Milošević – Samson, Lima, Milovanović, Jurčević – Aleksić, Baba – Čumić, Miladinović, Zubairu – Že. Trener: Aleksandar Stanojević.
Međusobni dueli
IMT i Partizan odigrali su ukupno sedam međusobnih mečeva. Tri su dobili crno-beli, dva IMT, a dva su završena nerešeno. Poslednja dva duela dobio je IMT.
Stanojević: Sve osim pobede neuspeh
Trener Partizana, Aleksandar Stanojević, nije krio da želi trijumf na ovom meču.
- Svi znamo šta nam znači svaka naredna utakmica. Sve osim pobede, za nas bi bio neuspeh u ovom trenutku. Tako se pripremamo i postavljamo pred meč uz sav respekt prema IMT-u, koji je četvrti na tabeli. Moramo da uhvatimo ritam pobeda. Oni su kao klub dosta porasli, veoma dobro rade sa mlađim kategorijama, dosta mladiih igrača izbacuju. Imaju dobrog, iskusnog trenera, koga znam dugo. Ipak, mi smo Partizan koji u svaku utakmicu treba ući sa namerom da će pobediti - rekao je, između ostalog, Aleksandar Stanojević na konferenciji za medije pred ovaj meč.
Stanje na tabeli
IMT je trenutno četvrti na tabeli Super lige Srbije sa 23 osvojena boda, dok je Partizan na poziciji deset sa 17 bodova.
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