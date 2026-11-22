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Izabranici Marka Nikolića upisali su vredna tri boda savladavši ekipu Kalamate minimalnim rezultatom 1:0, a pobedonosni pogodak postigao je Koita. Iako igra grčkog tima nije bila previše dopadljiva, atinski klub je uspešno prebrodio još jedan težak izazov, s tim što je samu završnicu meča morao da odigra bez svog trenera pored aut-linije.

U samom finišu susreta, četvrti arbitar je stekao utisak da srpski stručnjak negoduje zbog sudijskih odluka i na to skrenuo pažnju glavnom sudiji, koji je Nikoliću pokazao direktan crveni karton.

Sam trener, međutim, ističe da sudijska trojka uopšte nije bila meta njegovih reči, već da je pokušavao da dozove golmana Tomasa Strakošu kako bi izbacio loptu u aut. Ukoliko ova kazna ostane na snazi i ne dođe do njenog poništavanja, Nikolić neće moći da vodi ekipu AEK-a sa klupe u predstojećem derbiju sa PAOK-om.

1/7 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Obraćajući se novinarima nakon utakmice, Nikolić je detaljno opisao sporni trenutak, podvukavši da nikakve rasprave sa arbitrima nije bilo, već da je vikao na svog golmana, Albanca Tomasa Strakošu.

„Postoje situacije u kojima zaslužim isključenje, ali ovog puta nisam razmenio nijednu reč sa sudijama. U toj situaciji, nakon sugestije četvrtog sudije, koji je smatrao da protestujem, isključen sam, iako sam zapravo vikao na Strakošu da izbaci loptu van terena. Ne znam kako ova odluka može da bude poništena, ali ako ne bude, propustiću utakmicu protiv PAOK-a“, objasnio je srpski stručnjak.

Pored situacije sa crvenim kartonom, Nikolić je stavio akcenat na značaj pobede i izrazio zadovoljstvo zbog načina na koji su njegovi fudbaleri odradili posao.

„Velike čestitke igračima. Osvojili smo tri veoma važna boda. Znali smo da će utakmica biti komplikovana i zahtevna, kako zbog terena, tako i zbog kvaliteta ekipe Kalamate. Uz to, samo tri dana kasnije očekuje nas utakmica Lige šampiona, a imali smo i nekoliko povređenih igrača.

Veoma sam srećan jer su igrači tokom čitavog meča bili koncentrisani, pokazali profesionalizam, nisu imali prazne periode i nisu pravili greške. Nije to bila najatraktivnija predstava, ali smo zasluženo osvojili tri boda. Tako moramo da nastavimo, uz maksimalnu koncentraciju. Dobro započinjemo težak period koji nas očekuje do Božića, kako u Grčkoj, tako i u Evropi. Naši navijači nisu mogli da budu ovde, što ne mogu da razumem, jer se svi trudimo da ih privučemo na stadion“, rekao je Nikolić.

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