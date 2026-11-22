Slušaj vest

Derbi Liverpula i Mančester junajteda oduvek je mnogo više od obične utakmice.

Dva najtrofejnija engleska kluba, sa po 20 titula prvaka države i gomilom drugih pehara, ponovo će ukrstiti koplja, ali ovog puta okolnosti su potpuno drugačije. Dok Liverpul želi da popravi utisak pred svojim navijačima, Junajted se nalazi u jednom od najtežih perioda u novijoj istoriji i u veliki okršaj ulazi sa novim trenerom - Maurisijom Poketinom!

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Utakmica je na programu u nedelju od 17.30 časova, a posebnu pažnju privlači katastrofalan položaj gostiju. Mančester junajted je osvojio svega osam bodova u prvih deset kola i trenutno se nalazi na 18. mestu, u zoni ispadanja. Takav početak se ne pamti četiri decenije, a navijači slavnog kluba s pravom strahuju od novog poniženja.

Istorija se ponavlja, ali Junajted traži čudo!

Poslednji put kada se jedan od ova dva velikana našao u zoni ispadanja pred međusobni duel, bilo je u sezoni 1972/73. Tada je Liverpul bio na vrhu, dok je Junajted tavorio na poslednjem mestu. Ipak, Crveni đavoli uspeli su da iznenade velikog rivala i na Old Trafordu slave sa 2:0.

Navijači Mančestera sada bi potpisali da se sličan scenario ponovi, samo što će ovog puta zadatak biti još teži - gostovanje na Enfildu. A upravo na tom stadionu Poketina čeka prvi veliki ispit po dolasku na klupu Junajteda.

Argentinac je stigao kao naslednik smenjenog Majkla Kerika, a pred njim je misija koja bi mnoge trenere naterala da dobro razmisle pre prihvatanja posla. Mora da podigne ekipu koja je izgubila samopouzdanje, pronađe rešenje za brojne povrede i što pre zaustavi sunovrat jednog od najvećih klubova na svetu.

Milioni potrošeni, a Junajted tone sve dublje

Poketino je osmi trener sa stalnim ugovorom koji je preuzeo Mančester junajted od odlaska Aleksa Fergusona 2013. godine. Pored njih, klub je imao i četiri privremena rešenja, a sve te promene koštale su oko 120 miliona evra.

Rezultati, međutim, nisu opravdali ulaganja. Junajted već godinama ne uspeva da se vrati na staze stare slave, a nezadovoljstvo navijača vlasnicima i rukovodstvom ne jenjava.

Poketino dobro poznaje engleski fudbal. Radio je u Sautemptonu, Totenhemu i Čelsiju, a tokom karijere vodio je i Espanjol i Pari Sen Žermen. Ipak, izazov na Old Trafordu mogao bi da bude jedan od najtežih u njegovoj trenerskoj karijeri.

"Veoma sam uzbuđen što sam ovde jer je ovo neverovatan klub. Srećan sam, ali istovremeno i veoma zauzet. Prethodnih dana spavao sam svega tri ili četiri sata. Upoznao sam igrače i ljude iz kluba, a sada je sve postalo trka sa vremenom kako bismo spremni dočekali duel sa Liverpulom. Potpuno smo usredsređeni na nedeljnu utakmicu na Enfildu", poručio je Poketino.

Povrede dodatno muče novog trenera

Poketino će imati ozbiljne kadrovske probleme. Zbog povreda neće moći da računa na Karlosa Balebu, Karla Darloa, Markusa Rašforda, Benjamina Šeška, Luka Šoa i Manuela Ugartea.

Neizvesni su Patrik Dorgu i Hari Megvajer, dok bi Lisandro Martinez trebalo da bude na raspolaganju nakon odrađene suspenzije zbog kartona.

Novi trener svestan je da ga čeka težak posao, ali ne želi da traži izgovore. Njegov prvi zadatak biće da vrati veru igračima i napravi atmosferu u kojoj će ponovo pokazivati ono što umeju.

"Važno je da ostavimo trag, i to pozitivan. Moj najvažniji zadatak je da stvorim dobro okruženje i izvučem maksimum iz igrača. Ovaj tim ima kvalitetne fudbalere, a sada je najvažnije da taj talenat pokažu na terenu", istakao je Argentinac.

Enfild je Poketinova noćna mora

Posebno zanimljiv detalj pred derbi jeste Poketinov dosadašnji učinak na stadionu Liverpula. Argentinac je čak osam puta gostovao na Enfildu, a samo jednom uspeo da odnese pobedu, i to kao trener Sautemptona 2013. godine, kada je slavio minimalnim rezultatom.

Pet puta je poražen, dok su dva susreta završena nerešeno. Još poraznije zvuči podatak da je Liverpul jedan od protivnika protiv kojih je osvajao najmanje bodova – svega 0,88 po utakmici. Protiv ovog rivala upisao je i osam poraza, više nego protiv bilo kog drugog tima sa kojim se susretao vodeći Sautempton, Čelsi i Totenhem.

Iraola želi da prekine lošu seriju na Enfildu

Sa druge strane, Andoni Iraola ovog leta preuzeo je Liverpul nakon rada u Bornmutu i sada ga čeka prvi veliki derbi protiv Mančester junajteda. Početak sezone donosi mu razloge za zadovoljstvo, ali i nekoliko ozbiljnih problema.

Najviše brine zaostatak za vodećim Arsenalom, kao i slab učinak na domaćem terenu. Liverpul je na Enfildu ostvario samo jednu pobedu i postigao svega četiri gola. Dobre rezultate na gostovanjima i učinak od devet bodova u Ligi šampiona ipak može da uzme kao ohrabrenje.

Domaćin ima i svoje kadrovske probleme. Duže su povređeni Ugo Ekitike, Konor Bredli i Đovani Leoni, dok je još nekoliko igrača imalo zdravstvenih poteškoća. Ipak, kapiten Virdžil van Dajk i Dominik Soboslaj trebalo bi sigurno da budu spremni, a očekuje se da konkurenciji za sastav budu priključeni i Žeremi Frimpong i Rajan Gravenberh.

Od prve minute očekuju se i glavne napadačke uzdanice - Aleksander Isak, Bredli Barkola, Kodi Gakpo i Florijan Virc. Za Liverpul je ovo utakmica u kojoj nema mnogo prostora za kalkulacije, jer je pobeda imperativ.

Iraola, međutim, upozorava da bi dolazak novog trenera mogao da promeni lice Junajteda.

"Iako je Mančester junajted u krizi i nalazi se u zoni ispadanja, reč je o ekipi koja ima mnogo veći kvalitet nego što pokazuje njena pozicija na tabeli. Moraćemo da odigramo na najvišem nivou", poručio je trener Liverpula.

Španski stručnjak smatra da bi upravo Poketinov dolazak mogao da oteža pripremu utakmice.

"Oni mogu da imaju taktičku prednost jer ne znamo tačno šta da očekujemo. Nemamo uvid u njihovu igru kao što je to slučaj sa drugim rivalima. Početak utakmice biće posebno važan i moraćemo brzo da reagujemo na sve što se bude dešavalo. Igrače Junajteda dobro poznajemo, znamo njihove kvalitete i slabosti, a to se neće promeniti preko noći", objasnio je Iraola.

Nije krio ni koliko mu znači prilika da bude deo jednog od najvećih derbija svetskog fudbala.

"Iskreno, ne postoje veće utakmice od ove. Srećan sam što sam ovde i privilegija je biti deo ovakvih susreta. Svesni smo koliko je ovaj duel važan iz mnogo razloga. Oni imaju novog trenera, pred nama su novi izazovi, a želimo pre svega da popravimo formu i rezultate na svom stadionu", zaključio je strateg Liverpula.

Andoni Iraola Foto: Ian Stephen/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brojke koje pokazuju veličinu najvećeg engleskog derbija

Liverpul i Mančester junajted do sada su odigrali 248 međusobnih utakmica, računajući i prijateljske susrete. U zvaničnim takmičenjima sastali su se 218 puta, a prvi duel odigran je još 1894. godine.

Junajted ima 85 pobeda, Liverpul 72, dok je 61 utakmica završena bez pobednika. Prošle sezone oba puta slavio je Mančester junajted, pa će Liverpul sada imati dodatni motiv da se revanšira velikom rivalu.