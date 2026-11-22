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Džamal Musijala prolazi kroz jedan od najtežih perioda u karijeri, ali umesto da u Bajernu dobije mir i podršku tokom oporavka, suočio se sa javnim kritikama ljudi iz samog vrha kluba!

Budućnost jednog od najvećih talenata nemačkog fudbala postala je tema otvorenih rasprava, a u Minhenu se sve glasnije dovodi u pitanje da li će se 23-godišnjak ikada vratiti na nekadašnji nivo.

Situacija je otišla toliko daleko da je reagovao i sindikat profesionalnih fudbalera FIFPRO, koji je oštro osudio javne istupe čelnika Bajerna. Iz sindikata smatraju da se radi o koordinisanom pritisku na Musijalu i njegove predstavnike, dok poručuju da se pitanja njegovog zdravlja i ugovora moraju rešavati iza zatvorenih vrata.

Henes prvi pokrenuo lavinu, Drizen i Rumenige dolili ulje na vatru

Sve je počelo izjavama počasnog predsednika Bajerna Ulija Henesa, koji je javno postavio pitanje da li će Musijala ikada ponovo imati učinak kakav je imao pre povreda.

Hones nije stao samo na tome. Otvorio je i pitanje opravdanosti njegovog ugovora, sugerišući da bi klub mogao da preispita finansijske uslove ukoliko fudbaler više ne bude mogao da pruža partije koje se od njega očekuju.

Umesto da smiri situaciju, izvršni direktor Jan-Kristijan Drizen dodatno je podgrejao raspravu. Potvrdio je da će klub razgovarati sa Musijalom, njegovom porodicom i menadžmentom, uz poruku da će Bajern morati da reaguje ukoliko se fudbaler ne vrati na nekadašnji nivo.

1/5 Vidi galeriju Džamal Musijala Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia

U petak se oglasio i Karl-Hajnc Rumenige, član nadzornog odbora, koji je poručio da ogromni finansijski iznosi više ne bi bili održivi ako Musijala ne bude onaj stari.

Tako je fudbaler koji se tek vraća na teren postao meta javnih rasprava o svojoj vrednosti, plati i budućnosti!

Ugovor od 25 miliona evra postao kamen spoticanja

Musijala je u februaru 2025. godine potpisao novi ugovor sa Bajernom do 2030. godine, a prema pisanju nemačkih medija, njegova godišnja zarada iznosi najmanje 25 miliona evra.

Upravo je novac jedna od glavnih tačaka spora. U vrhu kluba postoji nezadovoljstvo zbog toga što je Musijala od potpisivanja novog ugovora zbog povreda propustio veliki broj utakmica, a kritičari smatraju da njegova dostupnost i učinak ne odgovaraju statusu jednog od najplaćenijih igrača ekipe.

Međutim, problem je što se sve to odvija pred očima javnosti, dok se fudbaler još oporavlja i pokušava da se vrati u takmičarski ritam.

Serija povreda zabrinula Bajern

Musijala je poslednjih meseci imao ozbiljnih problema sa zdravljem. U proleće 2025. pauzirao je zbog povrede mišića, a zatim je na Svetskom klupskom prvenstvu doživeo prelom lisne kosti, zbog kojeg je odsustvovao oko šest meseci.

Potom je usledila nova povreda mišića i još skoro dva meseca pauze. Zbog toga su se u klubu pojavila pitanja o njegovom oporavku i mogućnosti da ponovo dostigne nivo na kojem je bio pre ovih problema.

Dodatnu zabrinutost izazvali su i izveštaji o neurološkom poremećaju koji može da izazove kratkotrajne gubitke svesti. Ipak, prema informacijama iz dostavljenog izveštaja, takve epizode nisu se ponavljale tokom poslednja tri meseca.

Musijala se u međuvremenu vratio na teren protiv Kelna, ali jasno je da ga čeka još posla kako bi ponovo dostigao punu formu.

Kompani i Eberl stali uz njega, FIFPRO žestoko reagovao

Za razliku od ljudi iz nadzornog i poslovnog vrha kluba, trener Vinsent Kompani i sportski direktor Maks Eberl pružili su Musijali javnu podršku.

Kompani je pohvalio njegov mentalitet i poručio da veruje da iz teškog perioda može da izađe još jači. Eberl je takođe istakao da veruje u fudbalera i da će uspeti da prevaziđe probleme.

Ipak, najžešća reakcija stigla je iz FIFPRO-a. Sindikat je ocenio da javno komentarisanje Musijaline zdravstvene situacije i budućnosti dodatno pojačava pritisak na njega.

„Ugovori su tu da se poštuju“, poručili su iz sindikata, uz stav da povreda ili pad forme ne daju klubu pravo da jednostrano dovodi u pitanje već dogovorene uslove.

Iz FIFPRO-a su dodali da Bajern ima obavezu da brine o dobrobiti svog fudbalera i da eventualne nesuglasice oko ugovora treba rešavati u poverljivim razgovorima sa igračem i njegovim predstavnicima.

Musijala između dve vatre

Tako se mladi nemački as našao između dve strane: sportskog sektora koji mu pruža podršku i dela klupskog rukovodstva koji sve otvorenije dovodi u pitanje njegovu budućnost i ogromnu platu.