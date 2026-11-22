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Velika tuga potresla je rumunski i evropski fudbal! Dudu Georgesku, jedan od najvećih napadača u istoriji rumunskog fudbala i dvostruki osvajač prestižne Zlatne kopačke Evrope, preminuo je u 76. godini u Kanadi, gde je živeo poslednjih godina.

Vest o smrti legendarnog golgetera potvrdio je Fudbalski savez Rumunije, koji je objavio i da će na utakmicama takmičenja pod njegovim okriljem biti održani minuti ćutanja u njegovu čast.

Prema navodima rumunskih medija, Georgesku je pronađen mrtav u stanu u Torontu. Tu informaciju potvrdio je i pevač narodne muzike Georghe Turda, koji je bio povezan sa vlasnikom stana u kojem je nekadašnji fudbaler živeo. Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten.

Dudu Georgesku Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Čovek koji je dva puta pokorio Evropu!

Dudu Georgesku bio je prava gol-mašina! Zlatnu kopačku Evrope osvojio je 1975. i 1977. godine, a posebno impresivan bio je njegov učinak u drugoj od te dve sezone, kada je postigao čak 47 prvenstvenih golova!

Prvi put je evropski vrh pokorio sa 33 pogotka, a dve godine kasnije podigao je lestvicu na neverovatnih 47. U oba navrata našao se i među deset najboljih u izboru za Zlatnu loptu – 1975. bio je deseti, a 1977. deveti.

Njegov rekord u rumunskom prvenstvu i danas deluje nestvarno. Postigao je 252 gola na 371 utakmici i ostao najbolji strelac u istoriji tamošnjeg šampionata. Četiri godine zaredom, od 1975. do 1978, bio je najbolji golgeter lige.

Najveći deo karijere proveo je u Dinamu iz Bukurešta, čiji je dres nosio od 1973. do 1983. godine. Za deset sezona postigao je 207 golova na 260 prvenstvenih utakmica i postao najbolji strelac u istoriji kluba u najvišem rangu takmičenja.

Sa Dinamom je osvojio četiri titule prvaka Rumunije i jedan nacionalni kup. U evropskim takmičenjima dodao je još 17 pogodaka na 23 utakmice.

Za reprezentaciju Rumunije odigrao je 40 mečeva i postigao 21 gol. Nastupio je i na Evropskom prvenstvu 1984. godine, a u karijeri je ostavio trag koji ga je svrstao među najznačajnije fudbalere svoje zemlje.

Tužna priča posle velikih uspeha: "Dinamo mi je okrenuo leđa"

Iza blistavih brojki i trofeja krila se i bolna životna priča. Georgesku se pre više godina preselio u Kanadu, a povratak u Rumuniju nije mu doneo ono čemu se nadao.

U intervjuu za rumunski ProSport iz 2019. godine govorio je o razočaranju zbog odnosa Dinama prema njemu, ali i o gubitku kuće koju je dobio od države, a koja je kasnije vraćena u postupku restitucije.

"Dinamo mi je okrenuo leđa! Ostajem sa kopačkama, uspomenama i razočaranjem!", poručio je tada legendarni napadač.

U Kanadu se vratio početkom 2015. godine, nakon razočaravajućeg iskustva u projektu "Legenda se ponovo rađa", koji je pokrenuo tadašnji vlasnik Dinama Jonuc Negojca.

Otišao čovek čiji golgeterski rekord i dalje traje

Po završetku igračke karijere 1988. godine, Georgesku se posvetio trenerskom poslu. Radio je u Rumuniji, Moldaviji i Saudijskoj Arabiji, a vodio je, između ostalih, Zimbru iz Kišinjeva, Korvinul Hunedoaru i Al-Nadžmu.

Ipak, najviše će ostati upamćen po golovima, rekordima i dve Zlatne kopačke koje su ga učinile jednim od najubojitijih napadača svoje generacije.

Rumunski fudbal izgubio je velikana, a evropski fudbal čoveka čiji će golgeterski podvizi još dugo biti deo istorije.