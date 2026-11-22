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Kapiten Liverpula Virdžil van Dajk ne krije da bi po završetku sezone mogao da napusti klub.

Holandski defanzivac ušao je u poslednju godinu ugovora, a mesecima unazad traju spekulacije da mu uprava "redsa" neće ponuditi nastavak saradnje.

Na moguću promenu sredine ukazuju i potezi kluba u defanzivnoj liniji - letos je već angažovan Žeremi Žake, očekuje se i otkup Ronalda Arauha od Barselone za 55.000.000 evra, dok se u Liverpulu mnogo očekuje i od Đovanija Leonija, koji se trenutno oporavlja od teške povrede.

Upitan da prokomentariše eventualni rastanak na kraju sezone, Van Dajk je poručio:

1/4 Vidi galeriju Virdžil van Dajk Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

"Bilo bi to veoma emotivno, jer smo zajedno proveli neverovatan period. Ali, ne gledam toliko daleko u budućnost, to je moj recept za uspeh i ne želim da se menjam. Šta god da se desi, desiće se, videćemo."

Interesovanje za iskusnog štopera već postoji. Tokom leta kontaktirali su ga Milan i Juventus, a pominjala se i opcija da pojača ekipu Žozea Murinja kao zamena za Antonija Ridigera, koji takođe odlazi na kraju sezone.

Ukoliko do dogovora ne dođe, Van Dajk bi se pridružio listi klupskih zvezda koje su "Enfild" napustile kao slobodni igrači, bez obeštećenja, poput Trenta Aleksander-Arnolda, Endija Robertsona, Mohameda Salaha i Ibrahime Konatea.

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