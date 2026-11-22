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Kapiten Mančester junajteda Bruno Fernandeš potvrdio je da mu je klub ponudio nastavak saradnje, ali da pregovori sa upravom trenutno nisu na dnevnom redu. Iako ga važeći ugovor za "Old Traford" vezuje do 30. juna 2027. godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, deluje da Portugalac u ovom trenutku ne razmišlja o ostanku.

"Da, klub mi je ponudio novi ugovor, što, po mom mišljenju, pokazuje da žele da ostanem. Ipak, trenutno nema nikakvih pregovora", poručio je Fernandeš.

Kako je objasnio, smatra da bi bilo neprimereno da u ovoj situaciji svoj status stavlja ispred ekipe.

"Razgovarali smo o ugovoru na kraju prošle sezone, kao i na početku ove, ali s obzirom na situaciju u timu i klubu, odlučio sam da to ostavim po strani. Smatram da sada nije pravi trenutak - ni za mene, ni za klub - da se bavimo pregovorima, jer je najvažnije da klub ponovo počne da pobeđuje", istakao je kapiten Junajteda.

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Novac nije razlog zastoja

Fernandeš je ujedno odbacio spekulacije da finansijski zahtevi koče dogovor.

"Pregovori se ne vode, iako sam čuo priče da sam tražio više novca ili duži ugovor. Da sam želeo više novca, ne bih bio ovde. Imao sam priliku da odem negde drugde i zaradim mnogo više nego što zarađujem u Mančester junajtedu. Mogao sam da budem na mestu gde je mnogo toplije nego u Mančesteru", zaključio je Bruno.

Milan i Amorim prate rasplet

U međuvremenu se pojavljuju informacije da situaciju pažljivo prati Milan, te da bi ga Ruben Amorim rado video na "San Siru". Takav scenario ima uporište u činjenici da Luka Modrić na kraju sezone završava karijeru, pa se Fernandeš nameće kao idealna zamena u veznom redu.

Sa 32 godine i još nekoliko sezona vrhunskog fudbala pred sobom, ostaje otvoreno pitanje da li je upravo Milan sredina koju je Portugalac čekao za odlazak iz Mančestera.

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