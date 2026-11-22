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Veliki skandal potresa poljski fudbal!

Čak deset fudbalera iz nižih liga suspendovano je zbog sumnje u nameštanje utakmica, a istraga koju vodi Fudbalski savez Poljske (PZPN) otkrila je razmere problema koje su ozbiljno uznemirile tamošnju sportsku javnost.

Disciplinski tužilac saveza Adam Gilarski doneo je odluke o suspenzijama 12. i 16. novembra, a protiv desetorice igrača zatraženo je pokretanje zvaničnih disciplinskih postupaka. Reč je o fudbalerima koji trenutno nastupaju u trećoj ligi i nižim rangovima takmičenja.

Ono što dodatno podgreva čitavu priču jeste činjenica da PZPN za sada nije objavio njihova imena, niti klubove za koje nastupaju. Poljska javnost tako još ne zna ko se našao pod udarom disciplinskih organa, ali je jasno da je reč o jednoj od ozbiljnijih akcija protiv nameštanja utakmica u tamošnjem fudbalu.

Pod lupom čak 29 utakmica!

Poljski savez otkrio je da od sezone 2022/23. sprovodi kontinuirani nadzor utakmica zbog mogućih manipulacija povezanim sa sportskim klađenjem.

Od jula 2023. godine PZPN sarađuje sa kompanijom "Sportradar", čiji specijalizovani softver prati sumnjive aktivnosti na tržištu klađenja. Izveštaji se dostavljaju svakog meseca, a zatim ih detaljno analiziraju nadležni ljudi saveza.

Prema zvaničnim podacima, disciplinski tužilac Adam Gilarski pratio je signale koji ukazuju na moguću manipulaciju čak 29 utakmica, od prve do četvrte lige. Sumnja je zabeležena i u vezi sa jednim susretom ženske Ekstralige.

Uključili se policija, tužilaštvo i UEFA!

Slučaj je dobio i širu dimenziju. Informacije o sumnjivim utakmicama prosleđene su nacionalnoj platformi koju je osnovalo poljsko Ministarstvo sporta i turizma, a u njenom radu učestvuju predstavnici policije, tužilaštva i poreske uprave.

U istragu su uključeni i stručnjaci UEFA zaduženi za integritet sportskih takmičenja. Još u januaru 2025. godine PZPN je pokrenuo postupak zbog sumnjivih prijateljskih utakmica na kojima su otkrivene moguće manipulacije rezultatima.

U martu iste godine savez je izdao i takozvano "narandžasto upozorenje" međunarodnoj grupi iz Kopenhagena koja se bavi borbom protiv nameštanja utakmica. Među susretima koji su tada privukli pažnju bili su i mečevi sa učešćem Sokola Klečev.

Golman dobio pet godina suspenzije!

Ovo nije prvi veliki udarac za poljski fudbal. Posebnu pažnju privukao je slučaj utakmice između Rekorda Bjeljsko-Bjale i Sokola Klečev, odigrane 15. avgusta 2025. godine u drugoj ligi.

Disciplinski organi PZPN-a razmatrali su slučaj golmana Sokola Klečev, a nakon postupka koji je okončan i pred najvišom žalbenom instancom, fudbaler je kažnjen sa čak pet godina bezuslovne zabrane igranja.

Savez je otkrio i da su još četvorica fudbalera sa centralnog nivoa poljskih takmičenja bila predmet postupaka zbog nedozvoljenog klađenja. Dvojica su 5. novembra 2026. godine u prvostepenom postupku dobila po dve godine suspenzije jer su se kladili na fudbalske utakmice, uključujući i susrete sopstvenih ekipa.

Imena desetorice i dalje tajna

Najnoviji slučaj izazvao je veliku pažnju poljskih medija, ali najvažniji detalj i dalje nedostaje - identitet suspendovanih fudbalera.

PZPN nije objavio njihova imena, klubove ni koliko će suspenzije trajati. O tome će se odlučivati tokom disciplinskih postupaka koji tek slede.

Poljski fudbal nalazi se pod velikom lupom, a istraga o sumnjivim utakmicama pokazuje koliko je borba protiv nameštanja postala važna za očuvanje regularnosti takmičenja.

Deset suspendovanih igrača, 29 utakmica pod sumnjom, uključeni istražni organi i UEFA - skandal koji bi mogao da dobije još ozbiljnije razmere!