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Fudbaleri Arsenala zabeležili su sinoć prvi ovosezonski remi u Premijer ligi, pošto su nakon prethodnih devet pobeda i jednog poraza odigrali nerešeno protiv Njukasla u gostima - 2:2.

Posle sjajnog meča u okviru 11. kola, aktuelni šampion zadržao je lidersku poziciju na tabeli sa 28 osvojenih bodova. Londonski tim trenutno ima šest bodova više u odnosu na trećeplasirani Mančester siti, dok drugoplasirani Brajton danas ima priliku da smanji zaostatak na tri boda ukoliko savlada ekipu Hala na gostovanju.

Arteta: Sami smo ulili samopouzdanje protivniku

Uprkos osvojenom bodu na severu Engleske, menadžer „tobdžija“ Mikel Arteta nije krio nezadovoljstvo po završetku susreta.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

„U prvom poluvremenu smo bili izvanredni. Način na koji smo kombinovali i probijali njihov presing... Trebalo je da vodimo sa 2:0, 3:0 ili čak 4:0 do poluvremena, ali nismo uspeli to da materijalizujemo. Sami smo ulili samopouzdanje protivniku. Poklonili smo im pogodak, nakon jednog auta smo izgubili loptu i ispustili njihovog krilnog igrača. Pri prekidima su bili na neverovatnom nivou i morali smo da reagujemo. Uradili smo to i postigli sjajan gol. Nakon toga smo stvorili dovoljno prilika i za treći pogodak, ali nam je nedostajala smirenost u završnici“, rekao je Arteta i dodao:

„Ne mislim da je Njukasl promenio nešto značajno u igri u drugom poluvremenu. Jednostavno su postali znatno efikasniji. Napravili smo previše neiznuđenih grešaka prilikom dodavanja i omogućili im da poveruju da mogu da pobede. U fudbalu je samopouzdanje ključno, posebno kada igrate u tako usijanoj atmosferi“, jasan je španski stručnjak.

Neizvesno stanje Davida Raje

Dodatnu brigu za stručni štab predstavlja i povreda golmana Davida Raje, koji je bio prinuđen da napusti teren sredinom drugog poluvremena.

„Još uvek ne mogu da kažem kakvo je Rajino stanje. Čim je morao da izađe, situacija očigledno nije bezazlena. Danas ili sutra ide na magnetnu rezonancu i tada ćemo saznati o kakvoj se tačno povredi radi“, završio je Arteta.

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