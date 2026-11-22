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Fudbalski klub Pari Sen Žermen zvanično je potvrdio najgore slutnje - Dezire Due je završio sezonu zbog pucanja prednjih ukrštenih ligamenata kolena.

Ova najteža moguća povreda predstavlja ogroman problem za ekipu iz Pariza, budući da je iz potpuno istog razloga ranije van stroja do kraja takmičarske godine ostao i Hviča Kvarachelija. Zbog toga će trener Luis Enrike pohod na treću uzastopnu titulu u Ligi šampiona morati da nastavi bez svojih najboljih pojedinaca.

1/5 Vidi galeriju Dezire Due Foto: Mateusz Porzucek / Newspix.pl / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

S obzirom na to da su upravo Due i Kvarachelija bili među najzaslužnijima za prethodna dva osvojena trofeja u elitnom evropskom takmičenju, najveći teret u nastavku sezone sada pada na Usmana Dembelea i Magnusa Aklijuša. Iako je izvesno da će Enrike u januarskom prelaznom roku dobiti pojačanje u napadu, ostaje otvoreno pitanje da li će klub uspeti da angažuje adekvatne zamene.

Koliki je ovo gubitak za "svece" najbolje govore brojke - Due je u tekućoj sezoni na 15 odigranih utakmica zabeležio učinak od šest golova i četiri asistencije, dok je u dosadašnjem mandatu u dresu PSŽ-a ukupno postigao 35 pogodaka i upisao 31 asistenciju, što će biti izuzetno teško nadoknaditi.

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