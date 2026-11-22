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Predsednik Real Madrida Florentino Perez ponovo je udario na sudijski sistem, slučaj "Negreira" i čelnike La Lige, a odgovor iz Barselone nije se dugo čekao!

Poznati katalonski novinar i vatreni navijač BarseloneJota Đordi nije štedeo reči na račun prvog čoveka "kraljevskog kluba". Nakon Perezovog izlaganja na skupštini Reala, Đordi je izneo brutalnu poruku koja je odmah odjeknula širom Španije.

"Florentino traži ono što je imao 100 godina da bi pobeđivao onako kako je navikao. Sada mu nedostaju te pomoći. Žao mi je, ali gotovo je sa pobedama uz golove iz ofsajda i posle prekršaja! Da je VAR postojao pre 100 godina, imali bi samo dve Lige šampiona i osam titula prvaka Španije", poručio je Đordi.

1/7 Vidi galeriju Florentino Perez Foto: EPA, Adam Davy / PA Images / Profimedia, Printscreen

Perez izneo brojke i ponovo prozvao Barselonu!

Sve je počelo na skupštini članova Real Madrida, gde je Perez ponovo otvorio pitanje slučaja "Negreira", odnosno višegodišnjih isplata Barselone Hoseu Mariji Enrikezu Negreiri, nekadašnjem potpredsedniku Sudijske komisije.

Predsednik Reala izneo je podatke kojima je želeo da ukaže na, kako smatra, nepravilnosti u španskom sudijskom sistemu. Posebno je istakao da je Barselona u poslednjih deset godina imala ukupno 862 minuta brojčane prednosti u odnosu na rivale, dok je Real Madrid imao negativan bilans od 91 minuta.

Perez je pomenuo i podatak da je od uvođenja VAR tehnologije Realu poništeno 42 gola, dok je Barseloni poništeno 19. Uz to je izneo tvrdnju da je u aktuelnoj sezoni čak 21 sudija u Primeri napredovao zahvaljujući Negreiri.

"I još nas tuže!", poručio je Perez, koji je ponovo zatražio da se slučaj "Negreira" istraži do kraja.

Đerard Romero dolio ulje na vatru!

U raspravu se uključio i Đerard Romero, poznati novinar i voditelj emisije "Hihantes FC". On je Perezovu statistiku o poništenim golovima protumačio potpuno drugačije od predsednika Reala.

"To je 42 gola koja je VAR oduzeo Realu, naspram 19 Barseloni. Mogu da nastave da ponavljaju taj podatak, ali trebalo bi da imaju bar malo srama, jer bi bez VAR-a nastavili da rade šta hoće", poručio je Romero.

Tako je priča o sudijskim odlukama prerasla u novi obračun između madridskog i katalonskog tabora, a društvene mreže preplavile su reakcije i prozivke.

Perez traži Tebasovu ostavku, Real jedva do pobede

Dok se verbalni rat nastavlja van terena, Real Madrid je u subotu uspeo da savlada Seltu iz Viga sa 2:1, i to posle velikog preokreta na "Bernabeu".

Gosti su poveli golom Pabla Durana već u šestom minutu, a Kilijan Mbape je potom promašio penal. Džud Belingem je izjednačio u 66. minutu, dok je Karlos Espi u 85. doneo pobedu Madriđanima.

Real je tako stigao do 33 boda i izjednačio se sa Barselonom, koja ima utakmicu manje i u nedelju dočekuje Viljareal.

Perez je, međutim, na skupštini imao još jednu metu - predsednika La Lige Havijera Tebasa, čiju je ostavku otvoreno zatražio. Optužio ga je da umesto da pomogne u rasvetljavanju slučaja "Negreira", napada Real Madrid.

Tebas mu je odgovorio da će La Liga nastaviti da istražuje slučaj do kraja i optužio madridski klub da svojim tvrdnjama narušava integritet takmičenja.