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Fudbaleri Juventusa pobedili su danas na svom terenu Veneciju rezultatom 4:0 u meču 12. kola Serije A.

Domaća ekipa je povela u 53. minutu pogotkom Nika Voltemadea u 53. minutu, a Teun Kopmajners je šest minuta kasnije duplirao prednost Juventusa.

1/20 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Huan Kabal je u 65. minutu pogodio za 3:0, a konačan rezultat postavio je Randal Kolo Muani iz penala u 71. minutu.

Srpski golman Filip Stanković branio je za Veneciju.

Juventus se nalazi na šestom mestu na tabeli Serije A sa 21 bodom, dok je Venecija na pretposlednjoj, 19. poziciji sa šest.

U sledećem kolu, Juventus će gostovati Komu, a Venecija će dočekati Bolonju.