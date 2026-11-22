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Srpski fudbaler Dušan Vlahović obeležio je prvo poluvreme utakmice 12. kola turske Superlige između Konjaspora i Bešiktaša, postigavši dva pogotka za svoj tim.

1/10 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Bešiktaš je do prednosti u Konji stigao već u uvodnoj fazi susreta, u 10. minutu. Bivši napadač Partizana, Fjorentine i Juventusa najpre je dva puta pokušao da savlada domaćeg golmana Bahadira Gungordua levom nogom, ali bez uspeha. Međutim, nakon drugog odbitka lopta mu se namestila na desnu nogu, odakle je preciznim udarcem pogodio mrežu.

Vlahović je nastavio sa dobrom igrom i u 34. minutu ponovo se upisao u strelce, donevši svom timu prednost od 2:1 na kraju prvog dela igre.

Iako trenutno ne nastupa za reprezentaciju Srbije, Vlahović pruža odlične partije u dresu Bešiktaša, a ostaje da se vidi da li će do kraja meča uspeti da uveća svoj golgeterski učinak.

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