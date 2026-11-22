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Bivši fudbalski reprezentativac i nekadašnji igrač Partizana Vladimir Volkov (40) priveden je danas u Beogradu nakon što je policija u njegovom vozilu otkrila nelegalno oružje i sumnjivu tabletu, preneo je Telegraf.

Akciju su oko 11 časova u Dunavskoj ulici sproveli pripadnici Interventne jedinice 92. Tom prilikom zaustavljen je i kontrolisan automobil u vlasništvu Volkova, u kojem su se, pored njega, nalazile još dve osobe - S. R. (28) i A. Đ. (36).

1/10 Vidi galeriju Vladimir Volkov Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Detaljnim pregledom vozila, policajci su iza vozačevog sedišta pronašli pištolj marke „glok“ sa okvirom i 11 metaka, na kojem je bio izbrušen fabrički broj. Pored vatrenog oružja, u automobilu je otkrivena i jedna tableta za koju se sumnja da je opojna droga.

Sva trojica su odmah sprovedena u policijsku stanicu, dok je vozilo prevezeno na službeni parking radi daljih provera i veštačenja.

Kako prenosi Telegraf, policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i utvrđivanju kome pripada pronađeno oružje.

Kurir Sport / Telegraf