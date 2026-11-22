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Fudbaleri Čukaričkog slavili su na gostovanju protiv Radničkog 1923 rezultatom 3:1, u okviru 16. kola Super lige Srbije.

Apsolutni junak meča bio je kapiten gostiju Uroš Miladinović, koji je direktno učestvovao kod sva tri pogotka svog tima - postigao je izjednačujući gol nakon solo prodora, asistirao Durmišaju za preokret, a potom i pokrenuo akciju za konačnih 3:1.

1/5 Vidi galeriju Uroš Miladinović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bolji start domaćina i majstorija Miladinovića

Domaći tim je konkretnije ušao u susret, od početka stvarao prilike i takav pristup krunisao vođstvom u 14. minutu. Sise je tada probio po desnoj strani, uz dozu sreće sačuvao loptu u posedu i preciznim udarcem pogodio dalji ugao za 1:0.

Radnički je nastavio sa napadima i propustio još nekoliko dobrih šansi, uključujući i opasan volej Kuzmanovića koji je zaustavio golman Čukaričkog.

Kazna za promašaje stigla je u 27. minutu. Miladinović je preuzeo loptu na oko 40 metara od gola, krenuo u snažan prodor, izdržao duele sa Babićem i Kuzmanovićem, ušao u kazneni prostor i špicem poslao loptu pored golmana za 1:1.

Nedugo zatim gosti su mogli do potpunog preokreta, ali je udarac Stankovića, nakon što je izašao sam pred gol kroz šesnaesterac, odlično odbranio Šahinović.

Greška golmana prelomila meč

U nastavku susreta ritam igre je opao, a Radnički nije uspevao da bude opasan kao u uvodnih 45 minuta.

Ključni trenutak dogodio se na sredini drugog poluvremena. Golman domaćih Šahinović napravio je veliku grešku i dodao loptu direktno u noge Miladinoviću, koji je nesebično uposlio Durmišaja, a ovom nije bilo teško da pogodi nebranjenu mrežu za 1:2.

Domaćin je pokušavao da dođe do izjednačenja, ali je odbrana Čukaričkog u drugom delu delovala znatno sigurnije nego na početku meča.

Sve dileme oko pobednika otklonjene su u 79. minutu. Miladinović je još jednom prošao po levom boku, oslobodio se čuvara i uposlio Durmišaja, koji je odigrao povratni pas za Nikolića, a ovaj pogodio prazan gol i postavio konačnih 1:3.

Ovim trijumfom Čukarički se popeo na četvrto mesto na tabeli sa 25 osvojenih bodova, dok je Radnički 1923 pao na šestu poziciju sa dva boda manje.

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