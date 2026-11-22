Fudbaleri Genta dočekaće u četvrtak od 21 sat Crvenu zvezdu u četvrtom kolu Lige konferencije
Fudbal
LOŠA UVERTIRA PRED MEČ PROTIV CRVENE ZVEZDE: Fudbaleri Genta sa igračem više izgubili od Beverena
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Fudbaleri Beverena pobedili su danas na svom terenu Gent rezultatom 1:0 u meču 12. kola belgijskog prvenstva.
Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Džerl Margarita u 72. minutu.
Gent Foto: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia, David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia, Ses / imago sportfotodienst / Profimedia
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Beveren je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Arno Veršueren dobio crveni karton u 56. minutu.
Gent se nalazi na četvrtom mestu na tabeli belgijskog prvenstva sa 28 bodova, dok je Beveren na 10. poziciji sa 13.
Fudbaleri Genta dočekaće u četvrtak od 21 sat Crvenu zvezdu u četvrtom kolu Lige konferencije.
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