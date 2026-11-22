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Crvena zvezda već razmišlja o pojačanjima za naredni period, a kako "Maxsport" saznaje, na radaru trenera crveno-belih Alberta Rijere nalazi se mađarski ofanzivac Dominik Kočiš, fudbaler Debrecina.

Španski stručnjak izuzetno ceni njegove kvalitete i smatra da bi mogao da se uklopi u njegov sistem igre. Kočiš je primarno desno krilo, ali može da igra i na suprotnoj strani napada, kao i na poziciji centralnog napadača.

1/4 Vidi galeriju Dominik Kočiš Foto: Lukáš Grinaj / TASR / Profimedia, David Young / Actionplus / Profimedia, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Prema saznanjima Kurira, Rijera u 24-godišnjem Mađaru vidi potencijalnu zamenu za Osmana Bukarija, a činjenica da Kočiš trenutno nema status standardnog prvotimca Debrecina mogla bi da bude važna okolnost u eventualnim pregovorima.

Ko je Dominik Kočiš?

Kočiš je rođen 1. avgusta 2002. godine u Nađkanjiži, a profesionalnu karijeru gradio je u Mađarskoj. Pre dolaska u Debrecin, čiji je član od januara 2024. godine, nastupao je za Honved, dok je deo karijere proveo i u Diošđeru, gde je igrao na pozajmici.

Prošao je i mlađe reprezentativne selekcije Mađarske, a za reprezentaciju do 21 godine upisao je 15 nastupa i postigao tri gola.

Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrednost procenjena je na 450.000 evra, dok ga ugovor sa Debrecinom veže do 30. juna 2029. godine.

Ipak, interesovanje još nije preraslo u konkretan dogovor i za sada nema potvrde da će Kočiš zaista obući crveno-beli dres. Ostaje da se vidi da li će Zvezda napraviti naredni korak i pokušati da dovede fudbalera kojeg Rijera vidi kao potencijalno rešenje na krilnim pozicijama.

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