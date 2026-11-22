Srpska fudbalska javnost se oprašta od legende, Milana Raičevića, koji je preminuo u 86. godini. Njegov doprinos fudbalu biće zauvek zapamćen.
tužne vesti
IN MEMORIAM: Otišao je čovek koji je ostavio dubok trag u srpskom fudbalu!
Slušaj vest
Milan Raičević, poznatiji kao Raja, preminuo je 20. novembra 2026. godine u 86. godini života.
Raičević je bio legendarni igrač, kapiten, trener i direktor beogradskog Sinđelića, ali i istaknuti sportski radnik koji je ostavio dubok trag u fudbalu.
Milan Raičević Raja Foto: Printscreen/Facebook/Istorija ex Yu Fudbala
Tokom bogate karijere obavljao je i brojne funkcije u fudbalskim organizacijama, među kojima su Fudbalski savez Beograda (FSB), Fudbalski savez Srbije i Crne Gore (FSSCG) i Fudbalski savez Jugoslavije (FSJ).
Popularni Raja bio je cenjen i poštovan među fudbalskim radnicima, a njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za srpski fudbal.
Neka mu je večna slava i hvala!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši