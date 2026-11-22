Fudbaleri Partizana poraženi su od IMT-a sa 2:1, a trener Stanojević ističe da su primili gol iz prve šanse protivnika.
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PARTIZAN TONE POD STANOJEM KAO I U ERI SAŠE ILIĆA! Prve reči nakon bolnog poraza: "Primili smo gol iz prve njihove šanse"!
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Posle meča oglasio se trener crno-belih Aleksandar Stanojević:
IMT - Partizan, Super liga 20.11.2026 Foto: @starsport
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- Izgubili smo utakmicu, a imali dosta prilika. Primili smo gol iz prve njihove šanse - neverovatno. Sledi analiza - rekao je Stanojević.
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