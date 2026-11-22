Crno-beli su šest bodova udaljeni od šestog mesta koje vodi u plej-of, a imaju četiri boda više od mesta koje vodi u niži rang
Fudbal
PARTIZAN BLIŽI BORBI ZA OPSTANAK, NEGO EVROPI: Ovako izgleda tabela posle devetog poraza crno-belih u prvenstvu
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana poraženi su danas na gostujućem terenu u Loznici od IMT-a 1:2, u 16. kolu Super lige Srbije.
Bio je to deveti poraz crno-belih u 16 utakmica, pa su ostali na 10. poziciji sa 17 bodova.
IMT - Partizan, Super liga 20.11.2026 Foto: @starsport
Vidi galeriju
Partizan je trenutno bliži borbi za opstanak, nego mestu koje vodi u Evropu.
Do kraja ligaškog dela preostalo je još deset kola. Crno-beli imaju četiri boda više od Mačve, koja kao 11. zauzima mesto koje vodi u niži rang.
Standings provided by Sofascore
Sa druge strane, crno-beli su šest bodova udaljeni od šestog mesta koje vodi u plej-of, gde bi imali šanse da se domognu četvrtog mesta i samim tim izašli u Evropu. Upravo je IMT četvrti, a sada ima 26 bodova, devet više od Partizana.
Reaguj
2