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Fudbaleri Partizana poraženi su danas na gostujućem terenu u Loznici od IMT-a 1:2, u 16. kolu Super lige Srbije.

Bio je to deveti poraz crno-belih u 16 utakmica, pa su ostali na 10. poziciji sa 17 bodova.

1/5 Vidi galeriju IMT - Partizan, Super liga 20.11.2026 Foto: @starsport

Partizan je trenutno bliži borbi za opstanak, nego mestu koje vodi u Evropu.

Do kraja ligaškog dela preostalo je još deset kola. Crno-beli imaju četiri boda više od Mačve, koja kao 11. zauzima mesto koje vodi u niži rang.





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Sa druge strane, crno-beli su šest bodova udaljeni od šestog mesta koje vodi u plej-of, gde bi imali šanse da se domognu četvrtog mesta i samim tim izašli u Evropu. Upravo je IMT četvrti, a sada ima 26 bodova, devet više od Partizana.