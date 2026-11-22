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IMT nastavlja da dominira u međusobnim duelima sa Partizanom!

"Traktoristi" su upisali treću uzastopnu pobedu protiv crno-belih (2:1), čime je još jednom potvrdila da joj susreti sa jednim od najvećih srpskih klubova i te kako prijaju.

1/5 Vidi galeriju IMT - Partizan, Super liga 20.11.2026 Foto: @starsport

Razumljivo je da je nakon velikog trijumfa zadovoljstvo vladalo u taboru "traktorista", a posebno kod šefa stručnog štaba Zorana Popovića, koji nije krio ponos zbog izdanja svojih igrača.

Iskusni strateg je nakon utakmice, u izjavi za televiziju "Arena Sport", posebno istakao defanzivnu stabilnost svoje ekipe, ali nije propustio priliku da oda priznanje i protivniku:

- Primili smo tek 11. gol u sezoni, što govori koliko dobro izgledamo defanzivno. Jako teška utakmica. Partizan je bio i biće veliki klub. Dobro smo počeli, ali Partizan je potom stvarao šanse. Čestitam mojim igračima, mislim da je bila odlična predstava za gledanje - poručio je Popović.

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