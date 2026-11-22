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Fudbaleri Bolonje i Udinezea odigrali su danas u Bolonji nerešeno 1:1, u 12 kolu italijanske Serije A.

Povela je Bolonja golom Nadira Zortea u 43. minutu, a izjednačenje Udinezeu doneo je Nikolo Zanoli pogotkom u 67. minutu.

1/20 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Bolonja je deveta sa 18 bodova, a Udineze je na 19. mestu sa šest poena.

U narednom kolu, Bolonja će gostovati Veneciji, dok će Udineze ugostiti Fjorentinu.

Fudbaleri Đenove su na gostujućem terenu pobedili Sasuolo 2:0.

Oba gola za Đenovu postigao je crnogorski reprezentativac Milutin Osmajić u 26. i 38. minutu.

Đenova je na 10. mestu sa 16 bodova, a Sasuolo je na 17. poziciji sa osam poena.

U sledćem kolu, Đenova će u Milanu gostovati Interu, dok će Sasuolo dočekati Napoli.