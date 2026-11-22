Mađarski reprezentativac Dominik Soboslaj još jednom potvrdio da je "kralj slobodnjaka"
Fudbal
SRBIJI VELIKO UPOZORENJE SA ENFILDA: Liverpul deklasirao Junajted, a najbolji igrač Mađarske postigao evrogol
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Fudbalska reprezentacija Srbije izvukla je Mađarsku u baražu za opstanak u A Diviziji Lige nacija.
Iako je ostalo još četiri meseca do tih utakmica, jasno je da će Dominik Soboslaj biti jedna od najvećih opasnosti po gol "Orlova".
Dominik Soboslaj Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia
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Da je u sjajnoj formi ove sezone, mađarski reprezentativac je potvrdio u najvećem derbiju Premijer lige protiv Mančester junajteda.
Liverpul je deklasirao svog velikog rivala sa 4:0, a upravo je Soboslaj u 10. minutu načeo "Crvene đavole". Sjajno je izveo slobodan udarac za 1:0.
Liverpul je do kraja postigao još tri gola.
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