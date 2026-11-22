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Bivši generalni direktor Partizana Miloš Vazura tužio je klub iz Humske i potražuje oko 50.000 evra, a sudski spor počinje u ponedeljak, 23. novembra, u 13 časova u Palati pravde.

Suđenje će biti otvoreno za javnost, prenela je "Nova.rs".

1/15 Vidi galeriju Miloš Vazura Foto: Starsport/FK Partizan, Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

Vazura je tužbu pokrenuo u julu prošle godine, nakon što je odbio predlog nove uprave crno-belih da potpiše reprogram dugovanja. Njegova potraživanja odnose se na deo neisplaćene mesečne zarade, premije za plasman u Ligu konferencija, kao i bonuse za uspešnu transfer politiku i poslovanje kluba.

Prema dostupnim informacijama, ukupna suma iznosi oko 50.000 evra, a prethodni Upravni odbor Partizana odobrio mu je sporne bonuse.

Podsećanja radi, Partizan je u aprilu 2025. godine podneo krivične prijave protiv Vazure i nekadašnjeg sportskog direktora Ivice Ilieva zbog sumnji u zloupotrebe i štetne ugovore prilikom transfera igrača.

Tadašnja uprava, predvođena Rasimom Ljajićem, Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem, najavila je i kontratužbu protiv Vazure, sa zahtevom za naknadu štete i povraćaj novca za koji smatra da je štetno isplaćivan tokom njegovog mandata.

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