Srpski reprezentativac Andrija Živković briljirao je sa het-trikom u grčkoj Superligi, dok je produžio ugovor sa PAOK-om.
bravo
KAKAV DAN ZA ANDRIJU! Produžio ugovor, pa het-trikom zaludeo Grčku!
Slušaj vest
Kakav dan za Andriju Živkovića! Srpski reprezentativac postigao je het-trik u pobedi PAOK-a nad Kifisijom rezultatom 4:0, u okviru 11. kola grčke Superlige.
Živković je mrežu gostiju tresao u 4. i 55. minutu, dok je u 73. bio precizan sa bele tačke i kompletirao het-trik. Odmah nakon trećeg pogotka napustio je teren.
Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP
Vidi galeriju
Posao domaćinu dodatno je olakšao Rošon van Ejima, koji je u 19. minutu dobio direktan crveni karton.
Sjajna partija srpskog fudbalera stigla je samo dva dana nakon što je produžio ugovor sa PAOK-om do juna 2031. godine.
PAOK je trenutno četvrti na tabeli sa 22 boda, osam manje od lidera Panatinaikosa.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši