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Kakav dan za Andriju Živkovića! Srpski reprezentativac postigao je het-trik u pobedi PAOK-a nad Kifisijom rezultatom 4:0, u okviru 11. kola grčke Superlige.

Živković je mrežu gostiju tresao u 4. i 55. minutu, dok je u 73. bio precizan sa bele tačke i kompletirao het-trik. Odmah nakon trećeg pogotka napustio je teren.

1/6 Vidi galeriju Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP

Posao domaćinu dodatno je olakšao Rošon van Ejima, koji je u 19. minutu dobio direktan crveni karton.

Sjajna partija srpskog fudbalera stigla je samo dva dana nakon što je produžio ugovor sa PAOK-om do juna 2031. godine.

PAOK je trenutno četvrti na tabeli sa 22 boda, osam manje od lidera Panatinaikosa.

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