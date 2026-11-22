Vojvodina je nakon ovog meča ostala druga na tabeli sa 35 bodova, dok je Mačva 11. sa 13 bodova
Fudbal
PUČE PETARDA U ŠAPCU: Fudbaleri Vojvodine deklasirali Mačvu
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Fudbaleri Vojvodine ubedljivo su danas pobedili Mačvu rezultatom 5:1 u meču 16. kola Superlige Srbije.
Ifet Đakovac je već u šestom minutu doveo "lale" u vođstvo, a Nardin Mulahusejnović je u 11. duplirao prednost gostiju.
Lazar Ranđelović je u 47. minutu povećao na 3:0, a dva minuta kasnije i Dejan Zukić daje gol za goste. Mulahusejnović u 51. minutu daje drugi gol na meču za 5:0. Kristijan Tojčić je dao počasni gol za Mačvu u 77. minutu.
Vojvodina je nakon ovog meča ostala druga na tabeli sa 35 bodova, dok je Mačva 11. sa 13 bodova.
Vojvodina u narednom kolu gostuje Radniku, Mačva će u goste IMT-u.
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