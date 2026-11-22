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Fudbaleri Milana ubedljivo su večeras pobedili Frozinone rezultatom 5:1 u meču 12. kola italijanske Serije A.

Gabriele Kalvani je autogolom doveo Milan u vođstvo već u četvrtom minutu. Gonzalo Ramoš je posle kontranapada duplirao prednost "rosonera" u 19. minutu, a Patricio Masini smanjuje na 2:1 u 25. minutu.

1/6 Vidi galeriju Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Ardon Jašari u 48. povećava na 3:1, gol za 4:1 dao je Alfađo Sise u 60, a konačan rezultat postavio je Kristijan Pulišić golom u 68. minutu.

Oporavljeni Strahinja Pavlović je zaigrao za Milan od 71. minuta i tako upisao prve minute na terenu u novembru. Aleksa Terzić je igrao za Frozinone od 62. minuta.

Milan je sad četvrti na tabeli sa 27 bodova, a Frozinone je sedmi sa 20.