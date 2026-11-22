Verder je šesti na tabeli sa 18 bodova, a ekipa iz Hamburga zauzima 12. mesto sa 12 bodova
Fudbal
VEZER PROGUTAO "CRVENE PANTALONE": Verder ubedljiv protiv Hamburgera u Bundesligi
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Fudbaleri Verdera pobedili su večeras na svom terenu u Bremenu Hamburger 4:0, u utakmici 10. kola Bundeslige.
Verder je poveo golom koji je Marko Fridl postigao u 55. minutu, a zatim je dvostruki strelac bio Džastin Ndžinma, golovima u 66. i 70. minutu.
Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia
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Konačan rezultat postavio je Niklas Fulkrug u drugom minutu nadoknade vremena.
Verder je šesti na tabeli sa 18 bodova, a "Crvene pantalone" iz Hamburga zauzima 12. mesto sa 12 bodova.
U sledećem kolu Verder će dočekati Borusiju iz Menhengladbaha, a Hamburger će dočekati Bajern.
Ranije danas Augzburg je kao domaćin pobedio Majnc 3:1.
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