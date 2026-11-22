Osasuna je prekinula niz od tri utakmice bez pobede i zauzima 13. mesto na tabeli sa 15 bodova
Fudbal
PAMPLONA SLAVI BUDIMIRA: Fudbaleri Osasune pobedili Malagu
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Fudbaleri Osasune pobedili su večeras na svom terenu Malagu 1:0, u utakmici 13. kola španskog prvenstva.
Jedini gol postigao je Ante Budimir u 20. minutu.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Domaći su utakmicu završili sa desetoricom, pošto je Alehandro Katena dobio drugi žuti karton u drugom minutu nadoknade vremena.
Osasuna je prekinula niz od tri utakmice bez pobede i zauzima 13. mesto na tabeli sa 15 bodova.
Malaga je jedina ekipa bez pobede u Primeri ove sezone, poslednja je na tabeli sa pet bodova.
U sledećem kolu Osasuna će igrati na gostujućem terenu protiv Valensije, a Malaga će dočekati Atletik Bilbao.
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