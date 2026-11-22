Inter je sad treći sa 29 bodova, a Atalanta 12. sa 15
Fudbal
NEVEROVATNA GOLEADA U BERGAMU: Fudbaleri Atalante i Intera odigrali nerešeno 4:4 u Seriji A
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Fudbaleri Atalante i Intera odigrali su večeras nerešeno 4:4 u meču 12. kola italijanske Serije A.
Inter je sad treći sa 29 bodova, a Atalanta 12. sa 15.
Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia
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Frančesko Pio Espozito je dao tri gola za Inter, u 16. 32. i 52. minutu. Četvrti gol za Inter dao je Petar Sučić iz penala u 75. minutu.
Eljif Elmas je dao prvi gol za Atalantu, u 35. minutu, a zatim je dvostruki strelac bio Šarl de Ketelare, u 72. i 81. minutu. Frank Kesi je u 90+1. minutu sa penala postavio konačnih 4:4.
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