TRENER LUKE MILIVOJEVIĆA PORUČIO: Neću da bežim iz Kristal Palasa

Toni Pjulis i Sem Alardajs su 2014. i 2017. godine, nedugo nakon što su izbegli ispadanje u drugu ligu, napustili Kristal Palas.

Čini se da je Hodžson uspeo da spasi klub, Kristal Palas je dva kola pre kraja 11. na tabeli sa šest bodova od zone ispadanja.

Upitan o mogućem odlasku, Hodžson je odgovorio: "To nisam planirao, ne znam zbog čega su dva prethodna trenera otišla".

"Nadam se da ću zajedno sa upravom kluba napraviti plan, kako nam se ponovo ne bi dogodilo da se borimo za opstanak u ligi. Ono što je 100 odsto sigurno je da ne možete svake godine da se borite za opstanak i to da vam uspe. Naredna sezona će biti važna, moramo da se pripremimo na pravi način", rekao je Hodžson, preneo je Skaj.

On je dodao da klub mora dobro da radi u prelaznom roku, pošto će pojedini fudbaleri otići.

U klubu će najverovatnije ostati Kristijan Benteke, koji je postigao samo tri gola u 29 utakmica ove sezone.

"Uveren sam da će ostati, ne vidim razlog da tako ne bude. Potpisao je dugogodišnji ugovor. Nije imao dobru sezonu, to ne možemo da poreknemo, ali on će vam to prvi priznati. Siguran sam da će jedva čekati sledeću sezonu, da pokaže da nije onakav igrač kakvog smo ga gledali ove sezone", naveo je Hodžson.

Za Kristal Palas igra srpski reprezentativac Luka Milivojević.

(Beta, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir