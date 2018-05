TRENER SPARTAKA POSLE MEČA U HUMSKOJ: Bilo bi dobro da Partizan osvoji Kup

"Navijamo za Partizan. Bilo bi dobro da pobede jer bi nam to otvorilo put u Evropi. Želeli smo to i danas, ali je bilo nerealno da to očekujemo protiv ovakvog Partizana. Partizan je ove sezone zaslužio bar jedan trofej, a to je kup", rekao je Gaćinović za televiziju Arena.



Spartak je izgubio od Partizana sa 2:0 u poslednjem kolu Super lige, posle čega je izgubio treće mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evropa.



Priliku da igra u kvalifikacijama za Ligu Evropa Spartak će imati ako Partizan pobedi Mladost iz Lučana i osvoji trofej u Kupu Srbije.



Gaćinović je naveo da je rezultat utakmice u Humskoj "možda i nerealan" i da je Partizan trebalo ubedljivije da pobedi.



Spartak je remijem mogao da osigura treće mesto, a na teren je izašao u kombinovanom sastavu, bez Nemanje Nikolića, Miloša Ostojića, Mileta Savkovića, Branimira Jočića i Bojana Čečarića.



"Nikolić ima povredu prepona, Savković 12 dana pre utakmice sa Radničkim nije trenirao zbog zgloba, bili su neupotrebljivi posle Niša... Čečarić kuburi sa kolenom... To su realne stvari i sasvim normalno, dodje do zamora materijala kada celo prvenstvo igrate sa 12-13 igrača", rekao je Gaćinović.

"Mi smo jedna ekipa sa njima, druga bez njih. Ovo je realnost, iako sam mislio da ćemo jači otpor da pružimo Partizanu", dodao je.

Gaćinović je, uprkos svemu, istakao da su u Spartaku prezadovoljni sezonom, uz reči: "Prezadovoljni smo sa onim što smo postigli ove sezone, mnogo više nego što smo očekivali".



