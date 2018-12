KARLEUŠA UŽIVO U PROGRAMU OTKRILA ŠOKANTNU ISTINU O REPREZENTACIJI SRBIJE: Jelena je brutalno isprozivala selektora Krstajića, a onda je joj je Duško OVAKO zapušio usta za sva vremena! Voditelj ostao u ČUDU!

Duško trenutno igra u Kineskoj ligi gde pruža sjajne partije, ali od Mundijala u Rusiji nije video dres nacionalnog tima. Razlog za to javnosti još nije poznat, pa postoji veliki broj spekulacija vezanih za to. Zli jezici razlog za to vide u sukobu Tošića i selektora Krstajića koji je svojevremeno na svom Tviteru prokomentarisala i popularna pevačica.

Nije se tu popularna pevačica zaustavila, već je udarila na selektora i posle jednog njegovog spiska pred okupljanje reprezentativaca, kada Tošića nije bilo na njemu.

Ali, sada je u emisiji, gde se prvi put posle pet i po godina pojavila na televiziji Pink, odlučila da ne govori ništa o Mladenu Krstajiću, kada je dobila zadatak da izabere se stavi u kožu jedne od četiri ličnosti, i da ta ličnost bude u njenoj koži. Jedna od opcija bio je i Mladen Krstajić koga je decidno otpisala u startu.

- Duško mi je zabranio da pričam o Mladenu Krstajiću. "Nikad više da mu nisi izgovorila ime" rekao mi je. Neću u kožu Mladena Krstajića, jer bi onda on mogao da uđe u moju, i njemu ne bi bilo lako - rekla je Karleuša u jednom momentu tokom gostovanja u emisiji Amidži šou.

Kurir sport

Foto: Starsport, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir