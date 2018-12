NOVI SKANDAL RAĐE NAJNGOLANA: Navijači Intera će da me ljube u du.. Hoću da se vratim u Romu!

Problematični Belgijanac je prošlog leta prešao iz Rome u Inter, a sada bi da se vrati "vučici".

Na internet je nekako dospela Najngolanova prepiska sa prijateljem, u kome mu kaže da ne želi da se zadrži u Interu i da navijači mogu da ga poljube u du.. Nada se da će Frančesko Toti učiniti nešto da mu ispuni želju i vrati ga u Romu.

"Majko mila, razapinju me ovde. Hoću da se vratim. Ovde svi misle da sam gotov, ali neka. Uvek sam se dokazivao na terenu i tako zapušavao usta kritičarima. Kad im pokažem na terenu, neki Interovi navijači će dolaziti da me ljube u du.. Prijatelj sam sa Totijem, mogao bi on da pogura celu stvar. Ali, onda bih morao da napravim haos ovde. Razumeš?", porčio je Najngolan.

Belgijanac je u Interu već kažnjavan zbog nediscipline.

