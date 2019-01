BUDUĆNOST CRVENO-BELIH: Mladi bek zna šta mu je zadatak na prirpemama

Do sada je upisao pet nastupa za prvi tim crveno-belih, a kako je među najmlađima na pripremama nema sumnje da vreme radi za njega.





– Svi znamo koliko je ova faza priprema bitna i zato se trudimo da svaki zadatk obavimo maksimalno koncentrisano. Dobro je što je i lopta prisutna prilikom bazičnog rada, drugačije izgleda neko da je “suvo” trčanje i onda nam bude lakše. Izdržavamo sve, dosta je naporno, ali nam rad sa loptom omogućava da u glavi lakše podnosimo fizički napor, rekao je Terzić za klupski sajt.

Uslovi na Kipru su sjajni, prisutno je sve što je neophodno za odličan rad.





– Verujem da ćemo na pravi način odraditi sve zamisli stručnog štaba. Meni su ovo već treće pripreme sa prvim timom. Sve protiče sjajno, stekao sam tu rutinu u radu sa njima. Joveljić i ja smo više puta bili sa njima, pre su bili Luka i Ivan Ilić, sada su tu Veljko Nikolić i Jug Stanojev, golmani Miloš Gordić i Sale Stanković. Svi vredno radimo i spremamo se za sve izazove.

Terzić i ostali mladi igrači koriste svaku priliku da nauče od onih iskusnijih.

– Što se fudbala tiče, učimo sportske manire, da dodatno prihvatimo Zvezdine kriterijume i da poslušamo šta nam se kaže. To je sve zbog našeg napretka, ipak smo najmlađi i moramo da ih poštujemo i slušamo, tako uvek ide. Pričam često sa Rodićem i Hajdinom, Roda me opomene, na primer, kada je neki lošiji centaršut, kaže mi kako treba. Odlično se slažemo sva trojica iako smo na istoj poziciji. Treneri takođe uvek gledaju da nam pomognu i da popravimo one loše strane, zaključio je Terzić.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir