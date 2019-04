GVARDIOLA POSLE TRIJUMFA U GRADSKOM DERBIJU PORUČIO IGRAČIMA: Ne čitajte novine, ne uključujte televizor, ne slušajte radio

Siti je sinoć na Old Trafordu pobedio Junajted sa 2:0 i vratio se na prvo mesto na tabeli sa bodom više od Liverpula.

Gvardiola je postao prvi trener koji je pobedio u tri uzastopne utakmice na Old Trafordu.

Sitiju su do kraja prvenstva ostale utakmice protiv Barnlija, Brajtona i Lestera, a Gvardiola je upozorio igrače da još nema razloga za slavlje.

"Moramo da budemo mirni. Ne čitajte novine, ne uključujte televizor, ne slušajte radio", rekao je Gvardiola, preneli su britanski mediji.

Siti je eliminisan u četvrtfinalu Lige šampiona, a posle revanša sa Totenhemom Gvardiola je pohvalio igrače.

"Ne možete da zamsilite koliko nam je palo teško ispadanje iz Lige šampiona, kada smo mislili da smo prošli. To je bilo zaista, zaista teško. Onda smo imali Totenhem u prvenstvu i to nije bila dobra igra. Ali, ostali smo tu. Najvažnija je reakcija igrača. Posle toga smo došli na Old Traford i pobedili treći put uzastopno, posebno u ovoj utakmici sa velikim pritiskom. Ništa se ne menja, osvojili trofej ili ne, moji igrači će uvek imati moje veliko poštovanje", naveo je Gvardiola.

Siti će za vikend igrati na gostovanju protiv Barnlija, a Liverpul će dočekati Hadersfild.

