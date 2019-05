U 43. GODINI DAO OTKAZ U BANCI, PA POSTAO TRENER! Neverovatna životna priča fudbalskog genijalca: Govorili su da je NEZNALICA, DUDUK I PROPALITET... Promenio je 11 klubova za manje od godinu dana!

Napulj - maj 2003. godine. Centar grada, jedna od poznatijih banaka. Jedan predani 43-godišnji radnik toga dana je dao otkaz. Šteta, voleli su ga svi tu, ali on je u svoju glavu uvrteo jednu sumanutu ideju. Pazi, molim te, čovek rešio da bude profesionalni fudbalski trener. Da, reč je o Mauriciju Sariju, danas treneru Čelsija.

Pre meča... Sari sa kolegom iz Arsenala foto: EPA/Maxim Shipenkov

Pre podne u banku, posle podne na trening. Tako je izgledao Sarijev život čitavu jednu deceniju. U tom periodu (1990-2002) trenirao je sedam klubova, a plafon mu je bio šesta liga. A onda je dao otkaz i posvetio se samo jednom - fudbalu!

Tokom utakmice... Maurisio i Azar foto: Profimedia



- Šarlatan, gde nađoše ovoga - glasio je samo jedan od niza komentara na račun Sarija koji se čuo iz usta velikog broja navijača u narednoj deceniji. Neznalica, propalitet, duduk... Tokom sledećih devet godina, ovaj Napolitanac je promenio čak devet klubova. U Avelinu je šutnut posle 35 dana, u Veroni je oteran posle 58. dana, u Grosetu su ga trpeli 95 dana, u Aleksandriji i Peruđi se zadržao čak i po šest meseci!

- A da se ipak vratim u banku - glasilo bi verovatno razmišljanje većine ljudi da su bili na Sarijevom mestu. Ne i njegovo.

Posle finala... Sari prima medalju od Čeferina foto: AP/Luca Bruno

Nastavio je dan i noć da se posvećuje fudbalu i sredinom 2012. stigla je i prva velika nagrada za to - klupa Empolija! U 53. godini! Za tri sezone u Toskani skrenuo je pažnju kluba iz njegovog rodnog grada. Tako je 2015. stigao poziv koji se ne odbija! Poziv za povratak kući! Nekoliko stotina metara od banke. Na stadion koji je voleo više od svega. Poziv da bude trener Napolija.

- Mauricio Sari je dobar čovek, ali on stvarno ne može da bude trener Napolija. Prosto nema kvalitet za to. Nema pobednički mentalitet - rekao je Dijego Maradona nakon što je predsednik De Laurentis saopštio ko preuzima mesto šefa struke.

Doneo Čelsiju najvažniji pehar posle Lige šampiona... Italijan Maurisio Sari foto: Profimedia

- Pogrešio sam. Sari je fantastičan trener - rekao je Maradona godina dana kasnije.

Baku - jun 2019. godine. Olimpijski stadion, slavlje fudbalera Čelsija je u toku. Mauricio je zapalio cigaretu... Zapalio je (verovatno) i iz Čelsija. Ko im je kriv! Spisak klubova koji su se lako odrekli ovog genijalca postao je samo duži.

LEGENDARNE IZJAVE foto: AP/Darko Bandić - Spremio sam 33 napadačke opcije za moj tim! Ubrzo sam shvatio da je to budalastišina, jer su oni uspeli da nauče samo četiri. (Karevljila, 1993. godina) -Želim da se potpuno posvetim fudbalu, jer samo tako mogu da rezultata. Ubuduće ću zarađivati od strasti prema ovom sportu. (otkaz u banci, 2003. godina) - Da li sam ljut jer sam najmanje plaćen trener u Seriji A? Je l’ se šalite? Pa plaćaju me za nešto što bih radio besplatno nakon posla u banci. (Empoli, 2012. godina) - Ako me predsednik zamoli da za neki prijem ili intervju obučem odelo, nema problema, ali utakmice uvek vodim u trenerci. (Napoli, 2016. godina)

- Navijači Čelsija, obećavam da ćemo sto odsto naporno raditi, a 90 odsto vremena se kvalitetno zabavljati. (Čelsi, 2018. godina)

ČOVEK SNIMA DRONOM TRENINGE Legendarni Arigo Saki nije bio poput većine koji u Sariju nisu videli gotovo ništa!

- Čovek je genijalac, fudbalski car. Njegova komunikacija s timom je impresivna - rekao je Saki posle prve Sarijeve sezone u Empoliju.

Sari je tokom prve sezone kupio dron kojim je snimao treninge, da bi ih posle pregledavao i video gde ekipa može još da napreduje. To nikad niko pre njega nije radio...

Kurir.rs/Miloš Bjelinić

