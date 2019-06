I TO JE SPORT: Zvezdaši igrali golf, ali nogama!

Specijalni izveštač Kurira iz Austrije Aleksandar Radonić

Tako je bilo i tokom drugog slobodnog dana. Umesto da se fudbaleri odmaraju po svojim sobama, provode vreme na društvenim mrežama i igraju igrice, trener Vladan Milojević odlučio je da ih sve okupi i iznenadi na zajedničkom ručku, a onda i jednom igrom koja je u poslednje vreme veoma popularna u zapadnoj Evropi. Radi se o "futi-golfu", odnosno nožnom golfu.

Trener crveno-belih prvo je objasnio pravila svojim momcima, a onda im podelio i blokčiće sa uputstvima za ovu veoma zanimljivu igru. Veliki zeleni teren, sa povećim rupama i zastavicama, mamio je igrače Crvene zvezde da se okušaju o novom sportu. Organizovano je malo takmičenje, u kom su igrači igrali svako za sebe tako što su fudbalskom loptom pogađali rupe za nožni golf.

Marko Marin, Mirko Ivanić, Milan Jevtović, a posebno Branko Jovičić briljirali su u nožnom golfu, što ilustruju i fotografije.



- Slobodan dan smo iskoristili za ručak u prirodi, tako da nismo mogli da propustimo priliku da odigramo nožni golf. Igra nije imala takmičarski karakter, a mi smo isprobali dve do tri golf staze - otkrio je Kuriru Branko Jovičić, a potom dodao:

- Mislim da smo se za prvi put veoma dobro svi snašli. Dosta igrača je došlo do cilja, a to je bila poenta igre. Stvarno je bilo interesantno i bilo bi lepo sve to ponoviti.

PAOK se iživljava nad Kanjasom

Španac Hoze Alberto Kanjas stigao je u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje, ali njegov klub PAOK ne želi da mu dozvoli da zaduži crveno-belu opremu sve do 1. jula, kada mu i zvanično ističe ugovor sa prvakom Grčke. U taboru crveno-belih su strpljivi, ali im nije jasan postupak kluba iz Soluna.

Pao dogovor sa Žanderom Crvena zvezda je birala između dvojice Brazilaca, Natanaela iz Ludogoreca i Žandera iz Pafosa, i izbor je pao na momka koji dolazi s Kipra. Iskusni levi bek koji ima 30 godina trebalo bi da uskoro postane fudbaler crveno-belih. Njegovo obeštećenje iznosi 200.000 evra, a sa Zvezdom bi potpisao ugovor na dve godine.

