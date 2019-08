Partizan nije naveo nikakve detalje o transferu bosanskog golmana, rođenog 2001. godine.

On je u julu 2017. godine iz Rudara iz Prijedora prešao u Vojvodinu i igrao je za ekipu do 17 godina, a ovog jula prešao je u ekipu starosti do 19 godina.

Kačavenda je omladinski reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Beta

