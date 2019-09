UŽIVO, VIDEO: Javor - Partizan 0:0, domaćin imao veliku šansu, crno-bele pogledala sreća

TOK MEČ:

15. minut - Šansa za Javor! Posle kornera sa leve strane, Ostojić je loše reagovao pred svojim golom i namestio loptu na šut Amanoviću, koji je, međutim, iz blizine tukao preko gola.

13. minut - Prvi šut na meču. Suma je proigrao Šćekića, koji je tukao sa 18 metara - preko gola.

11. minut - Nema uzbuđenja u Ivanjici, i dalje traje ispitivanje snaga.

2. minut - Suma je dobio udarac i ostao da leži. Ukazana mu je pomoć, pa je nastavio utakmicu.

1. minut - Sudija Lukić dao je znak da utakmica počne.

Kako je i najavio, trener Partizana Savo Milošević napravio je izmene u sastavu u odnosu na "večiti" derbi. Pored povređenog Natha, izostavio je i Pavlovića, Uroševića i Asana.

JAVOR: Lazović - Cuckić, Kolaković, Pavišić, Amanović, Jevremović - Piščević - Petković, Dolmagić, Sević - Krnić.

PARTIZAN: Stojković - Miletić, Vujačić, Ostojić, Brežančić - Šćekić, Zdjelar - F. Stevanović, Suma, Marković - Sadik.

Sudija: Lazar Lukić

U Ivanjici je 19 stepeni Celzijusa, a deluje da je teren u odličnom stanju.

Време идеално за игру.



Гостујући играчи стигли су на стадион. #LjuljajJavore #JAVPAR pic.twitter.com/Hw9wradSjA — ФК Јавор Матис (@FKJavorMatis) September 25, 2019

Taj duel bio je odložen na zahtev crno-belih kako bi imali više vremena da se spreme za evropske izazove.

U Superligi je odigrano devet kola, a Partizan ima 17 bodova iz sedam utakmica i zauzima peto mesto. Javor je osvojio osam bodova iz isto toliko mečeva i trenutno je 11.

Tim trenera Save Miloševića u Ivanjicu je došao osokoljen trijumfom u 161. "večitom derbiju".

"Čeka nas teška utakmica. Ivanjica je tradicionalno neugodan protivnik, ne samo nama nego svim ekipama. Teren je malo manjih razmera. Izuzetno poštujem kolegu Bondžulića. Gledao sam nekoliki mečeva i to je ekipa koja može da napravi problem ukoliko im to dozvolite", rekao je strateg crno-belih.

Savo bi mogao da nameri na svog sina Nikolu Miloševića, ukoliko dobije šansu u ekipi Javora.

"To je verovatno zanimljivo svima. Ne bih voleo da se stavlja akcenat preterano na to. On (sin Nikola prim.aut) ima svoj put i bori se sam za sebe. Sa druge strane, ja već šest meseci imam svoj pakao", rekao je Milošević.

Partizan je u seriji od deset uzastopnih pobeda nad Javorom, a danas se sastaju posle sezone pauze, tokom koje su Ivanjičani bili prvoligaši.

