SAVO MILOŠEVIĆ PROTIV SINA: On ima svoj put, a ja svoj PAKAO!

"Nemamo mnogo problema sa povredama. Odlučili smo posle treninga da rotiramo neke stvari, tako će sutra u Ivanjici izaći 11 novih igrača. Prisiljeni smo da napravimo promene u timu, nadam se da to neće uticati na ono što treba da uradimo", rekao je Milošević na konferenciji u SC Teleoptik.

On je rekao da njegov tim sutra očekuje teško gostovanje.

"Čeka nas teška utakmica. Ivanjica je tradicionalno neugodan protivnik, ne samo nama nego svim ekipama. Teren je malo manjih razmera. Izuzetno poštujem kolegu Bondžulića. Gledao sam nekoliki mečeva i to je ekipa koja može da napravi problem ukoliko im to dozvolite".

Milošević je istakao da i meč sa Javorom dolazi posle velike potrošnje igrača u mečevima protiv AZ Alkmara i Crvene zvezde.

"Potrudićemo da ekipu pripemimo što bolje. Nadamo se da će novi starteri doneti novu energiju".

Na novinarsku konstataciju da će sutra u Ivanjici da slavi jedan klub u kojem je jedan Milošević, da li otac ili sin, trener crno-belih se usaglasio.

"To je verovatno zanimljivo svima. Ne bih voleo da se stavlja akcenat preterano na to. On (sin Nikola Milošević prim.aut) ima svoj put i bori se sam za sebe. Sa druge strane, ja već šest meseci imam svoj pakao", rekao je Milošević i osvrnuo se i na preporod Sejdube Sume.

"Najbitnije da se Suma oseća delom ekipe, da nije tako ne bismo našli zajednički jezik. Sve je ovo njegova zasluga, pokazao je volju i želju. Moje odluke zavise samo od igrača".

Milošević je upitan i da prokomentariše prekršaj u 68. minuta večitog derbija i prekršaj Vladimira Stojkovića, na šta je odgovorio da nije pogledao snimak sporne situacije i da neće da komentariše suđenje, kao što nije ni do sada radio.

Meč između fudbalera Javora i Partizana igra se sutra 17 sati u Ivanjici.

